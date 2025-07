'Mercedes heeft Verstappen al overtuigd,' denkt oud-coureur Johnny Herbert

Max Verstappen kent een uiterst moeizaam jaar bij het team van Red Bull Racing en nu het team uit Milton Keynes ervoor heeft gekozen om Christian Horner te ontslaan, lijkt het vuur te zijn losgebarst. Ex-coureur Johnny Herbert denkt dat de Nederlander al een besluit heeft genomen over zijn toekomst.

Volgens Herbert zijn de signalen duidelijk. "Mercedes heeft Max waarschijnlijk al overtuigd", zo begint hij. "Max ziet precies wat er bij Red Bull speelt, met die nieuwe motor die ze zelf bouwen. De geruchten zijn dat het niet lekker loopt, terwijl het bij Mercedes juist goed gaat. Max wil winnen, en wordt gefrustreerd als hij niet krijgt wat hij wil." De Nederlander zou afgelopen week zelfs in Sardinië met Toto Wolff hebben gesproken. "Er zijn nu veel mensen uit het Red Bull-team vertrokken en er speelt van alles achter de schermen."

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken Verstappen roepen nostalgie op

Herbert vergelijkt de huidige situatie met het moment dat Mercedes Lewis Hamilton overhaalde om te komen. "Ik denk dat de gesprekken tussen Toto en Max nu erg lijken op die tussen Niki Lauda en Lewis destijds bij McLaren. Mercedes laat Max zien wat ze in huis hebben, en die plannen zien er goed uit. Dat is het goud waar Max voor warmloopt."

Het blijft erg geheimzinnig

Hij voegt toe: "Toto zal publiekelijk altijd zeggen dat het onwaarschijnlijk is, maar dat is typisch Toto. Achter de schermen gebeurt er veel meer. Max denkt waarschijnlijk: 'Ik moet hier weg, ik moet een plek vinden waar ik alles krijg wat ik nodig heb.' Bij Red Bull gaat het motorproject gewoon tijd kosten, maar dat is iets wat een Formule 1-coureur niet altijd heeft."

