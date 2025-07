'Horner bouwde Red Bull rond Verstappen en werd daar zelf de dupe van'

Christian Horner werd vorige week plots ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Volgens voormalig F1-coureur Karun Chandhok heeft Horner dat deels aan zichzelf te danken.

"Als je kijkt naar de afgelopen jaren, is het een een-auto-team geworden", zegt Chandhok in de Sky F1-podcast. "Sinds Daniel Ricciardo vertrok, werd alles rond Max Verstappen opgebouwd. Dat heeft uiteindelijk voor Horners val gezorgd. Het gaf ‘Team Verstappen’ juist heel veel macht." Er gingen al lange tijd geruchten dat Max, zijn vader Jos, manager Raymond Vermeulen en mogelijk ook Helmut Marko, wilden dat Horner minder macht kreeg binnen Red Bull. Chandhok: "Als je de rest van het Red Bull-team bekijkt: ja, Max wint veel, maar de andere auto’s zijn nergens. Als Max zou vertrekken, dan zou Red Bull nu ergens op de vierde, vijfde plek in het kampioenschap staan. Dat gevoel leeft."

Alle focus lag op Verstappen

Ook commentator Martin Brundle ziet het probleem: "Red Bull had ooit meerdere topcoureurs in dienst, maar na Ricciardo is Max zó snel dat andere talenten – zoals Albon, Sainz en Gasly – min of meer kapot zijn gegaan. Alles werd op Max gefocust. Dat heeft de andere helft van het team geen goed gedaan." Brundle vindt ook de timing van Horners ontslag opvallend, en is hij eerlijk over zijn persoonlijke situatie: "Hij heeft de afgelopen 18 maanden onder grote druk gestaan. En nu zijn ex-partner, de moeder van zijn dochter, acht dagen geleden is overleden, heeft hij een hel doorgemaakt. Maar business is business. Red Bull denkt blijkbaar dat Laurent Mekies nu de juiste man is om het team te leiden."

