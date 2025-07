Lewis Hamilton kent een moeizame start bij Ferrari, maar binnen het team zijn er mensen die roepen dat zijn feedback moet worden opgevolgd. Vooral Jock Clear, Ferrari’s prestatie-engineur, pleit daarvoor.

"Als iemand keihard roept dat ze naar Lewis moeten luisteren, is hij het wel. Hamiltons feedback is echt ongeëvenaard", begint Sky F1-presentator Simon Lazenby. "Er is een reden dat hij zeven titels heeft gewonnen." Hamilton, die dit seizoen overstapte van Mercedes naar Ferrari, scoorde na twaalf races nog geen enkel podium en kent daarmee zijn slechtste seizoensstart ooit. Toch blijft hij waardevol: “Zijn feedback is geweldig", bevestigt Lazenby.

Hamilton heeft aanpassingstijd nodig bij Italiaanse renstal

Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill kost de overstap richting Ferrari tijd: "Er is zoveel te leren bij een nieuw team. Als je elf jaar bij Mercedes zit en dan naar Ferrari gaat, is alles anders: de mensen, de taal… Dat duurt even. Maar ik denk dat ze met Lewis een betere kans hebben dan met Leclerc, want die heeft nooit ergens anders gereden."

Nieuwe updates aanstaande voor Ferrari

Ferrari introduceerde al een nieuwe vloer bij de GP van Oostenrijk en brengt nu een langverwachte upgrade aan de achterwielophanging, die wordt getest op Mugello. Daarmee hoopt het team eindelijk de problemen met de afstelling en rijhoogte op te lossen, waardoor Hamilton meer uit de auto kan halen. "Als deze upgrade werkt én Ferrari naar Lewis luistert, dan kunnen de prestaties in de tweede helft van het seizoen echt verbeteren", zegt commentator David Croft.

