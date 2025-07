'Horner in beeld bij Ferrari: pikante samenwerking met Hamilton steeds realistischer'

De naam Christian Horner zingt sinds zijn vertrek als teambaas bij Red Bull Racing steeds vaker rond bij Ferrari. Een overstap naar de Italiaanse renstal lijkt steeds realistischer te worden, zo geeft The Sun aan. Verschillende Duitse en Italiaanse media beweren zelfs al dat Ferrari's leiding informeel contact zocht met Horner, hoewel Horner hier zelf nog niks vanaf wilde weten.

Fred Vasseur, de huidige teambaas van Ferrari, voelt de druk om zijn huidige positie toenemen nu Horner steeds vaker genoemd wordt als mogelijke opvolger. Eerder zei hij over de geruchten: "Deze verhalen zijn respectloos en erg hard." Lewis Hamilton, die dit seizoen bij Ferrari heeft getekend, steunt Vasseur publiekelijk: "Fred is de reden dat ik hier ben. Ik wil dat hij blijft; hij is degene die Ferrari naar de top kan brengen. Alles wat er rondgaat is onzin."

Oud zeer leek pikante overstap tegen te houden

Toch kunnen de geruchten iedere week weer oplaaien, zeker nu Horner door zijn non-actiefstelling vrij is om een transfer te maken. "Als Horner bij Ferrari zou tekenen, zou hij mogelijk moeten samenwerken met Hamilton, zijn oude rivaal", schrijft The Sun. De Britse boulevardkrant komt zelfs met de opvallende kop: "OH JEZUS! Christian Horner kan verrassend terugkeren in F1 bij rivalen van Red Bull na keihard ontslag en een ijzig weerzien tegemoetzien." De relatie tussen de twee is nooit warm geweest, vooral niet na het turbulente titelduel in 2021. "Er zit nog steeds oud zeer na dat seizoen", klinkt het in de paddock.

Hamilton draait bij, overstap lijkt nu realistisch te worden

Hamilton heeft in het verleden fel gereageerd op Horners gedrag en beschuldigingen: "Het was belangrijk voor de toekomst van de sport dat daar duidelijkheid over kwam." Toch lijkt er de laatste tijd wat meer respect te ontstaan tussen Hamilton en het team uit Milton Keynes. "Vroeger noemde ik Red Bull slechts een drankjesmerk, daar heb ik spijt van. Red Bull is een topteam en ze hebben lang gedomineerd", zei Hamilton tegenover de media. Een mogelijke overstap leek eerst totaal niet realistisch, maar nu Hamilton zelf bij lijkt te draaien, is alles mogelijk, al heeft zelfs de zevenvoudig wereldkampioen het niet voor het zeggen: "Ik denk dat Ferrari-rood hem goed staat. Het is goed voor de sport, hij is echt box office."

