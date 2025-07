Mercedes overweegt eenjarig contract: Russell voelt druk, Verstappen in beeld

George Russell ervaart onzekere tijden nu de geruchten over een komst van Max Verstappen naar Mercedes sterker worden. Hoewel er nog zeker geen akkoord is bereikt, wil Russell het liefst binnen een paar weken weten waar hij aan toe is met betrekking tot zijn huidige contract.

"Er is niet echt een deadline", begint Russell. "Maar natuurlijk probeer je alles zo veel mogelijk voor de zomerstop geregeld te hebben… Ik verwacht dat er waarschijnlijk in de komende weken iets gebeurt. Maar we zullen moeten afwachten." Mercedes-teambaas Toto Wolff wil ook snel duidelijkheid: "Je moet respectvol omgaan met alle betrokkenen: de organisatie, de coureurs, iedereen", zegt hij. "Ik wil niet dat een coureur te lang in onzekerheid blijft. Tot aan de zomerstop moet alles duidelijk zijn."

Russell mikt op vastigheid, Mercedes mikt op korte termijn

Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner ligt er mogelijk een eenjarig contract op tafel voor Russell, om ruimte te houden voor Verstappen als die na 2026 de overstap naar Mercedes zou willen maken. "Ik denk dat ze George een eenjarig contract willen geven om Max eventueel in 2027 binnen te halen, maar George wil misschien juist drie jaar", vertelt Steiner aan de Red Flags-podcast. "Of misschien speelt geld een rol, of probeert Toto Wolff druk te zetten op Russell."

