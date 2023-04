Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 10:19

Sebastian Vettel hing nog geen half jaar geleden zijn helm aan de wilgen, maar wil een eventuele terugkeer in het racen nu al niet uitsluiten. Volgens de viervoudig wereldkampioen kan het alle kanten op.

Vettel maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2007, en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grotere namen uit de geschiedenis van de sport. Tussen 2010 en 2013 werd hij vier keer achtereenvolgend wereldkampioen in dienst van Red Bull Racing, waarna hij de overstap maakte naar Ferrari. Tot een vijfde titel kwam het in Italiaans dienstverband nooit. De laatste twee seizoenen van zijn carrière verreed de Duitser bij Aston Martin, waarna hij eind vorig jaar - na zestien seizoenen - een punt achter zijn professionele loopbaan zette.

Alle kanten op

De 35-jarige pensionado maakte recent nog zijn opwachting in de Race of Champions, maar verder is hij buiten beeld gebleven sinds zijn vertrek. Vettel sluit echter niet uit dat we hem in de toekomst weer op het circuit gaan zien: "Op dit moment is alles denkbaar", klinkt het tegenover het Duitse RTL. "Het kan alle kanten opgaan. Misschien word ik over zes maanden wel knettergek van het op de bank zitten en wil ik weer racen, maar het kan ook zijn dat mijn passie ergens ander ligt en ik mijn ambities in een ander project stop."

Geen spijt van beslissing

Vettel heeft een grote achterban en veel van zijn fans hadden graag gezien dat hij nog een paar seizoenen was gebleven. Met name nu Aston Martin plots ieder raceweekend om podiumplaatsen vecht in plaats van aan de achterkant van het middenveld meehobbelt, is de teleurstelling groot. Zelf heeft hij echter geen spijt: "Ik ben blij dat het goed gaat", vertelde hij onlangs in gesprek met Auto Bild. "Het was duidelijk dat het beter zou worden dan vorig jaar, want vorig jaar was niet best. Maar welk scenario zich nu ook afspeelt: ik heb mijn beslissing genomen, ongeacht hoe het dit jaar gegaan zou zijn."