Jan Bolscher

Maandag 3 april 2023 16:29 - Laatste update: 16:32

FIA-stewards hebben geopperd dat de Formule 1 de procedure rondom een staande start na een rode vlag-situatie zou moeten heroverwegen, nadat het in Australië afgelopen zondag bijna flink misging.

De Grand Prix van Australië kende afgelopen zondag een recordaantal van drie rode vlaggen. De eerste werd vroeg in de race veroorzaakt door een crash van Alexander Albon, de tweede was het gevolg van puin op de baan nadat Kevin Magnussen met nog twee ronden te gaan de muur raakte, en de derde volgde op de chaos die ontstond na de tweede herstart waarbij maar liefst vier coureurs uitvielen. Ook na de eerste rode vlag ging het echter bijna mis, nog voordat de race überhaupt weer was hervat. Onderweg naar de startgrid moesten meerdere coureurs plotseling snel schakelen om een kettingbotsing te voorkomen.

Gevaarlijke situatie

Tijdens de formatieronde onderweg naar de startgrid verlaagde Lewis Hamilton plotseling het tempo. Als leider in de wedstrijd, is dat tot op zekere hoogte zijn goed recht. Achter de Mercedes-coureur probeerde de rest van het veld echter juist in hoog tempo het gat naar Hamilton dicht te rijden. Omdat Mercedes-collega en nummer twee in de race George Russell erg langzaam de pitstraat uitkwam, was er een behoorlijke afstand tussen Hamilton en de rest van het veld ontstaan. Toen Russell afremde nadat hij de langzaam rijdende Hamilton weer bij had gehaald, moesten de achteropkomende coureurs plots aan de handrem trekken.

Zhou Guanyu reed bijvoorbeeld bijna op de Red Bull van Sergio Pérez, terwijl Kevin Magnussen de grindbak in moest duiken om een botsing te voorkomen, toen hij op hoge snelheid de rest van het inmiddels deels bijna stilstaande veld naderde. De race stewards van de FIA hebben het moment na afloop bekeken en kwamen tot de conclusie dat de schuld niet bij één van de coureurs lag. Wel zijn zij van mening dat de procedure rondom de herstart na een rode vlag-situatie, opnieuw moet worden bekeken door de Formule 1.

Statement FIA stewards

In de reglementen staat namelijk dat wanneer de lampen van de safety car aan zijn voorafgaand aan een herstart, de leidende auto maximaal tien autolengtes afstand mag houden. Zodra het bericht aan de teams wordt gegeven dat er een staande herstart zal volgen, mag de leider in de wedstrijd echter een groter gat laten vallen zodra de lampen van de safety car uitgaan. Dit kan al vroeg in een ronde gebeuren - zoals in Australië - waardoor de coureurs nog een behoorlijke afstand af moeten leggen.

De stewards zijn van mening dat het niet handig is om de leidende auto zo vroeg in een ronde de vrijheid te geven om zelf het tempo te bepalen: "We denken dat een deel van het probleem de regelgeving is die de leidende auto toestaat om het tempo te bepalen, zelfs wanneer de herstart een staande start is vanuit de pitstraat (in tegenstelling tot een rollende start)", zo citeert Autosport een statement van de stewards. "In de toekomst moet er wellicht naar gekeken worden of dit passend is voor een herstart van deze aard."