Jan Bolscher

Maandag 3 april 2023 10:27 - Laatste update: 10:27

Een toeschouwer heeft lichte verwondingen overgehouden aan de crash van Kevin Magnussen tijdens de Grand Prix van Australië afgelopen zondag. De man werd geraakt door een stuk carbon dat over de veiligheidshekken vloog.

Het raceweekend op Albert Park werd met in totaal 450.000 toeschouwers druk bezocht. De aanwezige fans kregen op zondag een waar spektakelstuk voorgeschoteld, maar er waren ook een aantal opmerkelijke veiligheidsincidenten. Zo kreeg de organisatie van het evenement na afloop van de race een officiële tik op de vingers, omdat er toeschouwers de baan opkwamen terwijl er nog auto's rondreden. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor zowel de toeschouwers zelf, als de marshalls die probeerden de situatie op te lossen.

Fan geraakt door stuk puin

Ook is er een ander opmerkelijk incident naar buitengekomen. Formule 1-fan Will Sweet werd geraakt door een rondvliegend stuk carbon, na de crash van Kevin Magnussen in de slotfase van de race. Volgens Sweet zelf vloog het stuk carbon afkomstig van de auto van zijn favoriete coureur hoog over de veiligheidshekken voordat het hem raakte: "Het raakte mij op mijn arm en ineens stond ik daar te bloeden", klinkt het tegenover 3AW, een lokaal radiostation in Melbourne. "Ik hield mijn arm waar mijn nek zat, maar als het mijn verloofde zou hebben geraakt, zou het haar recht op het hoofd hebben geraakt."

Op social media zijn verschillende foto's verschenen van Sweet, waar hij met een bebloede arm poseert met het stuk puin. "Ik realiseerde mij hoe groot en zwaar het was. Op sommige plekken was het ontzettend scherp. Als het me vanuit een andere hoek zou hebben geraakt, had het verschrikkelijk kunnen zijn." Over hulp vanuit de race officials zegt hij: "Niemand kwam kijken. Mijn verloofde was er behoorlijk ondersteboven van." Uiteindelijk is Sweet zelf naar de hulpposten op het circuit gelopen. Gelukkig kwam hij er zonder ernstige verwondingen vanaf.

JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen’s flying debris in yesterday’s race. It left a deep cut on his arm. He didn’t even get to keep the mangled metal - other fans took off with it. @sunriseon7 #7newsmelb #GrandPrix2023 pic.twitter.com/OfC6Z0S3mL — Teegan Dolling (@tdolling) April 2, 2023

Veiligheidshekken

Andrew Westacott, CEO van de Grand Prix van Australië, heeft inmiddels ook gereageerd: "Toevallig zag iemand van ons engineeringteam het gebeuren. We zijn ervan op de hoogte", citeert Motorsport.com. "Het lijkt op een opmerkelijke, eenmalige gebeurtenis. We kunnen de veiligheidshekken niet twintig meter de lucht in laten gaan. De hekken voldoen aan de eisen vanuit de FIA, maar we gaan uiteraard wel napraten over dit moment om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ik hoop dat de fan het goed maakt. Het is een herinnering dat veiligheid altijd voorop moet staan in de Formule 1."