Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 22:58

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag uiteraard veel nieuws rondom de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit heeft namelijk op de zaterdag al voor behoorlijk wat spektakel gezorgd. Max Verstappen viel uit in Q2 vanwege een probleem met zijn aandrijfas, het team van Mercedes zorgde voor een storm aan reacties op social media met een tweet met een knipoog, Lewis Hamilton verscheen gefrustreerd voor de camera na opnieuw een lastige middag en Fernando Alonso is klaar om het vuur bij Sergio Pérez aan de schenen te leggen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans recap.

Kwalificatie Grand Prix van Saoedi-Arabië

Sergio Pérez heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Mexicaan wordt op de eerste startrij geflankeerd door Fernando Alonso, omdat Charles Leclerc tien plaatsen wordt teruggezet vanwege een gridstraf. Max Verstappen moet zich op zondag een weg naar voren zien te vechten vanaf de vijftiende plaats, omdat hij in Q2 de strijd moest staken vanwege een probleem aan zijn RB19. De tweede startrij bestaat zodoende uit George Russell en Carlos Sainz. Oscar Piastri maakte daarnaast indruk in de McLaren door zich als negende te kwalificeren, waar het voor teammaat Lando Norris in Q1 al ophield. Een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier.

Verstappen geeft tekst en uitleg

Verstappen wist direct na afloop van de kwalificatie al wat tekst en uitleg te geven over waar het misging voor de Nederlander. In tegenstelling tot wat er op basis van de beelden werd gedacht, was het geen probleem met de versnellingsbak, maar met de aandrijfas: "En dan houdt het op. Je kan er niets anders van maken nu. Nu moet je het gewoon accepteren en er morgen proberen het beste van te maken", vertelde hij voor de microfoon van Viaplay. "Het is niet iets waar ik me zorgen om maak, maar het mag natuurlijk niet gebeuren." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Mercedes steekt de draak met Verstappen

Mercedes stuurde vrijwel direct na het stilvallen van Verstappen een tweet de wereld in waarin met een knipoog werd gereageerd op de uitvalbeurt van de Nederlander. Grappig bedoeld, maar de tweet leidde tot een storm aan verschillende reacties. Met name het feit dat Mercedes zelf niet verder kwam dan een achtste plaats voor Lewis Hamilton en een vierde plaats voor George Russell, maakte de tongen flink los. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Well… — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 18, 2023

Hamilton niet tevreden met achtste startplaats

Die achtste startplaats is Hamilton niet in de koude kleren gaan zitten. Gevraagd naar of hij tevreden was met de performance van de auto, klonk het enigszins geïrriteerd bij Viaplay: "Nee. We hadden waarschijnlijk de afstellingen weer verkeerd. We hadden het moeilijk met de auto vandaag. In de derde vrije training ging het een stuk beter, maar tijdens de kwalificatie wisten we het niet voor elkaar te krijgen." Opvallend, want Russell liet het tegenover gestelde weten. Hij vertelde erg tevreden te zijn met de afstellingen. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Alonso maakt zich klaar voor de jacht op Pérez

Fernando Alonso heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar zal als tweede starten vanwege de gridstraf voor Charles Leclerc. De Aston Martin-coureur is dan ook klaar om het gevecht met Sergio Pérez aan te gaan: "Ik heb vertrouwen in de race. Onze long run werd gisteren wat gehinderd door verkeer, maar de auto voelde heel erg sterk. De snelheid in de long runs is het sterkste punt van deze auto, dus het zou op zondag beter moeten zijn dan op zaterdag. Het voelt erg goed om op de eerste startrij te beginnen", vertelde hij onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff geeft duidelijkheid over vertrek Cullen

Op vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Hamilton na zeven jaar afscheid heeft genomen van zijn rechterhand: Angela Cullen. Mercedes-teambaas Toto Wolff legde bij Sky Deutschland uit dat het Hamilton zelf was die uiteindelijk heeft besloten om te breken met zijn fysiotherapeut. "We hebben al enige tijd gezien dat Lewis op zoek was naar een verandering", klonk het onder andere. "Angela zal altijd een cheerleader van het team zijn - zij is de enige die een luidere stem heeft dan een startende auto. Maar als dit is wat hij [Hamilton, red] beslist, dan zullen we hem absoluut steunen in welke richting hij ook wil gaan." Het hele verhaal lezen? Klik hier.