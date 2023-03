Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 20:07

Lewis Hamilton moet het doen met een achtste startplaats voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen zaten hij en zijn team er opnieuw naast qua afstellingen.

Het lek is nog altijd niet boven bij Mercedes. De performance van de W14 is niet goed genoeg om mee te komen met Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin en dat zorgt logischerwijs voor frustraties binnen het team. Op het Jeddah Corniche Circuit wist Hamilton niet verder te komen dan een 1.29.223 in de derde kwalificatiesessie, waardoor hij op zondag als achtste aan de race zal beginnen. Teammaat George Russell zette een 1.28.857 op het bord, wat goed is voor de vierde positie op de startgrid.

Artikel gaat verder onder video

Verkeerde afstellingen

Gevraagd naar of hij tevreden was met de performance van de auto na afloop van de kwalificatie klinkt het: "Nee. We hadden waarschijnlijk de afstellingen weer verkeerd. We hadden het moeilijk met de auto vandaag. In de derde vrije training ging het een stuk beter, maar tijdens de kwalificatie wisten we het niet voor elkaar te krijgen." Russell liet echter het tegenover gestelde weten. Hij zei erg tevreden te zijn met de afstellingen. Daar naar gevraagd antwoord Hamilton bij Viaplay: "Hij heeft het fantastisch gedaan met de afstellingen en het werkte voor hem."

OOK INTERESSANT: Alonso maakt zich klaar voor de jacht op Pérez: "Zijn op zondag beter dan op zaterdag"