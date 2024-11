Max Verstappen vertelt dat hij de rivaliteit met zijn collega's op de baan, achter zich laat zodra hij van het circuit vertrekt. Volgens de drievoudig wereldkampioen is het belangrijk om te kunnen schakelen.

De Formule 1 kent dit jaar een spannend seizoen, waarbij McLaren, Red Bull Racing en Ferrari een aan elkaar gewaagde kopgroep vormen. Red Bull Racing begon dominant aan de 2024-campagne, maar inmiddels is de Oostenrijkse grootmacht in het constructeurskampioenschap afgezakt naar de derde plaats. Met een spannende titelstrijd komt ook vaak automatisch een felle rivaliteit kijken. Zo hebben Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en McLaren-CEO Zak Brown het dit jaar meer dan eens met elkaar aan de stok gehad via de media.

Rivaliteit in de Formule 1

Op de baan heeft Max Verstappen een geduchte tegenstander aan Lando Norris, als is de titelstrijd inmiddels zo goed als beslist in het voordeel van de Red Bull Racing-coureur. Verstappen en Norris kunnen het naast het asfalt doorgaans erg goed met elkaar vinden, maar toch liepen de spanningen op het circuit de afgelopen maanden meer dan eens hoog op. De media smult van dit soort rivaliteit, maar voor Verstappen is het klaar zodra hij over de finish komt.

Belangrijk om te kunnen schakelen

"Voor mij stopt het bij het circuit", vertelt Verstappen in de podcast Podpah. "Ik kan makkelijk schakelen als we niet racen. Zodra ik van het circuit vertrek, focus ik mij op andere dingen zoals vrienden en familie. Het racen is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, maar het is niet het enige. Sommige mensen nemen het te serieus. Dan is het ook goed om even te schakelen."

