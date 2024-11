Alexander Albon veegt de suggestie van tafel dat de komst van Franco Colapinto bij het Formule 1-team van Williams een negatieve impact heeft op zijn performance, omdat de concurrentie plotseling flink is gestegen.

Alexander Albon maakte in 2022 zijn rentree in de Formule 1 bij het team van Williams, nadat hij in 2020 door het ijs zakte bij Red Bull Racing, als teammaat van Max Verstappen. Sindsdien heeft de 28-jarige coureur zichzelf echter ontwikkeld als volwassenen coureur die in staat is een team te dragen, maar doordat zijn twee voorgaande teammaten - Nicholas Latifi en Logan Sargeant - beiden niet op een hoog niveau presteerden, wordt regelmatig de vraag gesteld of Albon wel alles uit de auto van Williams weet te halen, of dat het een beetje een vertekend beeld is, omdat hij zijn teammaten vrij eenvoudig wist te verslaan.

Debuut Franco Colapinto bij Williams

Na de beslissing van Williams om tijdens het seizoen Sargeant per direct te vervangen door Franco Colapinto, is de concurrentie voor Albon flink gestegen. Colapinto weet het de Thaise Brit regelmatig moeilijk te maken, en de afgelopen weken leek de performance van Albon een stuk minder. Dat dit zou komen door de komst van de Argentijn, omdat de druk hierdoor is toegenomen, is volgens Albon onzin: "De focus ligt altijd op mijzelf en mijn eigen performance", klinkt het tegenover Motorsport Week. "Het was jammer dat we de race [in Mexico] niet af konden maken, maar de snelheid en het gevoel met de auto, was veel meer zoals het normaal ook voelt."

Albon reageert op suggestie

Albon vervolgt: "We leren nog steeds de auto te begrijpen. Het lijkt alsof, afhankelijk van het weekend, één van ons de sweet spot weet te vinden, maar het is op dit moment niet consistent genoeg. Het positieve is echter dat er veel lessen zijn geleerd door dingen van zijn kant van de garage te proberen die voor mij ook echt zijn verbeterd, zoals in Mexico. Het is fijn om op het niveau te zitten waar je van elkaar kan leren en dingen van elkaars auto's kan overnemen. Die dynamiek binnen het team is heel goed om te hebben."

