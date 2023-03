Jan Bolscher

Donderdag 16 maart 2023 16:57

Carlos Sainz zegt zich geen zorgen te maken over de veiligheid in Saoedi-Arabië, omdat de coureurs en al het Formule 1-personeel genoeg geruststellingen hebben gekregen vanuit de organisatie.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat dit seizoen voor het derde achtereenvolgende jaar op de kalender. En alhoewel het razendsnelle circuit bij zowel veel fans als coureurs indruk heeft gemaakt, staat het land zelf regelmatig ter discussie. Zo zijn de mensenrechten op bepaalde vlakken ondermaats en is de dreiging ven terroristische aanslagen voelbaar. Zo vond er afgelopen jaar tijdens de vrije training op vrijdag een raketinslag plaats bij een Aramco-fabriek op slechts enkele kilometers van het circuit. Een deel van de coureurs wilde het liefst het land verlaten, maar uiteindelijk werd door de Formule 1 besloten dat de race door zou gaan.

Luchtafweersysteem

De organisatie heeft voor deze editie dan ook extra maatregelen genomen. Zo zijn er dit weekend meer veiligheidsdiensten aanwezig en wordt er meer gebruik gemaakt van cameratoezicht. Ook is er onzichtbare bescherming: het zogeheten ijzeren schild. Dit betreft een luchtafweersysteem dat in staat is om onbemande drones, zoals bijvoorbeeld vorig jaar werd gebruikt, uit de lucht te schieten.

Geen reden tot zorg

Volgens Sainz is er daarom geen reden tot zorg: "Ik denk dat ze ons genoeg geruststellingen hebben gegeven om te kunnen zeggen dat we op een veilige plek zijn", vertelt hij tijdens de persconferentie. "De tijd zal het leren, maar ik weet zeker dat ze niet tegen ons liegen en dat ze een veilig evenement neerzetten. Het is een geweldig circuit voor de Formule 1 en de fanbase hier blijft groeien", aldus de Ferrari-coureur.