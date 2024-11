De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië is eindelijk onderweg, maar de eerste rode vlag is na een kleine tien minuten al een feit. Franco Colapinto is onder kletsnatte omstandigheden de controle over zijn Williams verloren en in de bandenstapel beland. Met nog iets minder dan negen minuten op de klok, staat Yuki Tsunoda bovenaan de tijdenlijst in Q1, gevolgd door Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sergio Pérez en Fernando Alonso.

🔴 RED FLAG 🔴



Colapinto slides into the barriers at Turn 3 💥



Franco's radioed to say he's okay 👍#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6CBNemudTi — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

