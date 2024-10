Franco Colapinto is van mening dat als hij volgend jaar bij een ander team onderdak kan krijgen in de Formule 1, Williams hem moet laten gaan. De Argentijn werd hier naar gevraagd vanwege de toenemende interesse vanuit Red Bull.

Franco Colapinto is één van de grote verrassingen van het Formule 1-seizoen. De 21-jarige coureur werd na het raceweekend in Zandvoort plots door Williams-teambaas James Vowles uit de Formule 2 geplukt, om het seizoen in de koningsklasse af te maken, als vervanger van de op staande voet ontslagen Logan Sargeant. En alhoewel niemand direct hoge verwachtingen had, heeft de Argentijn sindsdien grote indruk gemaakt.

Interesse vanuit Red Bull

Colapinto heeft in de afgelopen vijf races vijf WK-punten voor Williams bij elkaar gereden, ten opzichte van de twaalf punten in twintig races voor teammaat Alexander Albon. De debutant heeft echter weinig zicht op een vast stoeltje voor 2025, omdat hij zijn debuut maakte op het moment dat alleen Visa Cash App en Kick Sauber nog een stoeltje beschikbaar hadden voor volgend seizoen. Het zusterteam van Red Bull Racing leek in eerste instantie geen mogelijkheid, omdat Colapinto niet tot het opleidingsprogramma van de energiedrankgigant behoort. Teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko hebben inmiddels beiden echter hun interesse in Colapinto uitgesproken, als kanshebber voor een zitje bij VCARB in 2025.

Niet te hard van stapel lopen

Omdat Colapinto tot het opleidingsprogramma van Williams behoort zal Red Bull de knip moeten trekken, en interesse in een transfer op leenbasis, is er niet. In Mexico wordt Colapinto naar de laatste ontwikkelingen gevraagd: "Ik ben niet degene die daar naar gevraagd moet worden", citeert PlanetF1. "Ik weet het antwoord niet. Ik denk dat als Williams mij geen zitje kan geven, ze het mij toe moeten staan om ergens anders naartoe te gaan, en de beste mogelijkheid voor mijn toekomst te vinden. Maar ik ben niet degene die daar naar gevraagd moet worden. Ik ben hier met Williams dit weekend, en ik ga mijn best doen in Brazilië. Ik dacht eerst niet dat ik volgend jaar in de Formule 1 zal rijden, en dat is nog steeds mijn eerste gedachte. Dus ik luister niet te veel naar wat er allemaal gezegd wordt."

