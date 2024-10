Maar liefst vijf van de tien Formule 1-teams zetten tijdens de eerste vrije training in Mexico een rookie achter het stuur om aan de reglementen te voldoen, wat betekent dat we dit weekend een aantal verrassende gezichten op de baan gaan zien.

In de Formule 1 zijn de teams het verplicht om twee keer per seizoen een junior-coureur een vrije training te laten verrijden, om zo jong talent de kans te geven ervaring op te doen met het materiaal van de koningsklasse. Van ieder team moeten beide vaste coureurs één keer langs de zijlijn blijven. In 2025 wordt dit echter verhoogd naar twee keer per coureur, wat betekent dat de formaties in totaal vier keer een rookie achter het stuur moeten zetten tijdens een vrije training.

Verplichte rookies achter het stuur

Het is niks nieuws dat er grotendeels in de slotfase van het seizoen aan deze regel wordt voldaan. De meeste auto's zijn op dat punt uitontwikkeld en dus is het voor de teams en vaste coureurs minder vervelend om een training over te moeten slaan. Aankomend weekend in Mexico zetten maar liefst vijf van de tien teams een rookie achter het stuur. Dat betekent dat we vijf nieuwe gezichten gaan zien, maar ook vijf rijders op vrijdagochtend niet in actie gaan zien komen.

Welke rookies komen in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico?

Mercedes: Kimi Antonelli in de auto van Lewis Hamilton

Ferrari: Oliver Bearman in de auto van Charles Leclerc

McLaren: Pato O'ward - nog niet bekend in welke auto

Aston Martin: Felipe Drugovich in de auto van Fernando Alonso

Kick Sauber: Robert Shwartzman in de auto van Zhou Guanyu

