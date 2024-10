Christian Horner noemt de tijdstraf van Lando Norris in de Verenigde Staten een uitgemaakte zaak, en had zelf waarschijnlijk een andere aanpak gehanteerd om die penalty te voorkomen.

Lando Norris legde in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten ronden lang het vuur aan de schenen bij Max Verstappen om gevecht in de derde plaats, maar de drievoudig wereldkampioen voerde een indrukwekkende verdediging. Met nog een aantal ronden op het bord ging Norris dan toch langszij, maar deed dit buiten de baan. De wedstrijdleiding gaf de Brit een tijdstraf van vijf seconden, waardoor Verstappen alsnog derde werd.

Artikel gaat verder onder video

Tijdstraf Norris

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was de tijdstraf voor Norris een uitgemaakte zaak, maar: "Wat ik niet helemaal begreep: het was duidelijk, of het leek in ieder geval vrij duidelijk, dat er een straf zou komen terwijl McLaren op dat punt van de race het voordeel had qua auto en de banden. Het leek alsof hij de plek terug wilde geven in bocht één, maar daar ontstond wat verwarring over. Als hij de plek direct terug had gegeven, had hij waarschijnlijk genoeg snelheid genoeg om de inhaalactie [nog een keer] in te zetten", klinkt het bij Motorsport.com.

Uitgemaakte zaak

De tijdstraf van Norris heeft de discussie over de reglementen in de Formule 1 en in hoeverre coureurs vrij gelaten moeten worden om hard tegen elkaar te racen, nog maar eens aangewakkerd: "We hebben het hier al heel vaak over gehad", vervolgt Horner. "Het gaat helemaal terug tot een gepassioneerd betoog van Niki Lauda aan Charlie Whiting om ze gewoon te laten racen. Er werd toen besloten - toen was het voor de eerste ronde, nu vooral voor de eerste bocht - om ze te laten racen."

Gerelateerd