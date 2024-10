Liam Lawson maakt aankomend weekend zijn officiële debuut als fulltime Formule 1-coureur bij het team van Visa Cash App RB. De Nieuw-Zeelander moet dit dan ook doen op een circuit, waarop hij nog nooit gereden heeft.

Niet lang na het vallen van de vlag in Singapore, werd officieel bekendgemaakt dat ook het doek was gevallen voor Daniel Ricciardo. De 35-jarige coureur uit Australië werd per direct door Visa Cash App RB uit zijn stoeltje gezet vanwege de tegenvallende resultaten, waarna Liam Lawson als zijn zijn vervanger werd aangekondigd. De 22-jarige Lawson fungeert al een aantal jaar als reservecoureur voor Red Bull Racing en VCARB, en zou volgens de geruchten in zijn contract hebben staan dat hij dit jaar minstens zes raceweekenden moest verrijden, of hij zou bij het team mogen vertrekken.

F1-debuut Liam Lawson

Het is geen grote verrassing dat Lawson nu eindelijk de kans krijgt. De voormalig Formule 2-coureur viel vorig jaar al eens tijdens een aantal races in voor Ricciardo, nadat de Australiër in Zandvoort een breuk in zijn hand opliep. Lawson maakte destijds grote indruk, en even werd gedacht dat hij direct aan de start van het 2024-seizoen al in het zitje zou worden gezet. Ricciardo kreeg echter nog een aantal maanden de kans om te bewijzen dat hij Sergio Pérez zou kunnen vervangen bij Red Bull Racing, maar wist dat uiteindelijk niet voor elkaar te boksen.

Grand Prix van de Verenigde Staten

"Ik kijk ontzettend uit naar Austin en om voor het eerst in de RB VCARB 01 te stappen", vertelt Lawson. "Ik ben een aantal keer op het Circuit of the Americas geweest als reservecoureur en het is waarschijnlijk een van mijn favoriete races om heen te gaan. De atmosfeer daar is geweldig. Alhoewel ik nog niet eerder op het circuit heb geracet, heb ik genoeg tijd op de simulator doorgebracht. Het heeft een geweldige lay-out, dus ik kijk er naar uit om er voor het eerst te rijden. Ik ben überhaupt heel blij om weer te racen en terug te zijn bij het team."

