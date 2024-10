Andrea Kimi Antonelli doet het moment uit de doeken waarop hij het Formule 1-team van Mercedes er uiteindelijk van wist te overtuigen om hem volgend seizoen naast George Russell te plaatsen bij de Duitse grootmacht.

De naam Andrea Kimi Antonelli is de afgelopen maanden in een razend tempo bekend geworden in de wereld van de Formule 1. De onlangs achttien geworden Italiaan maakt volgend seizoen zijn fulltime-debuut in de koningsklasse van de autosport bij de grootmacht van Mercedes. Hier komt hij naast racewinnaar George Russell te zitten, en moet hij in de voetsporen zien te treden van de naar Ferrari vertrekkende zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Daarmee wordt hij op Max Verstappen na de jongste coureur ooit in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

.Testing of Previous Car-test

Antonelli behoort sinds 2019 tot het opleidingsprogramma van Mercedes en de Formule 2-coureur stond al enige tijd op de radar voor een zitje in 2025. Het doorslaggevende moment vond plaats op het Belgische Spa-Francorchamps, toen Antonelli in actie kwam tijdens een Testing of Previous Car-test (TPC), waarbij hij plaats nam in een oude Formule 1-wagen van Mercedes: "Tijdens de TCP-test waren zij onder de indruk van hoe snel ik op de limiet reed en hoe snel ik de gevraagde rondtijden klokte", vertelt Antonelli tijdens het 'Il Festival dello Sport. "Tijdens de test had ik moeite met het racetempo, maar op de laatste twee dagen verbeterde mijn tempo aanzienlijk. Dat heeft Mercedes ertoe gezet mij te contracteren."

Doorslaggevend moment

De Italiaan vervolgt: "Tot aan dat moment was het hun idee om mij in 2025 in de auto van Mercedes te zetten, maar eerst wilden ze zien of ik mijn zwakke plekken wist te verbeteren. Tijdens de testdagen op Spa heb ik goede stappen vooruit gezet en dat heeft Mercedes overtuigd. Sterker nog, voor de zomerstop heb ik een gesprek met Wolff [teambaas Toto Wolff], mijn engineer en andere mensen van Mercedes gehad. Zij vertelden mij toen dat ik een van hun coureurs zou worden in 2025. Dat was een heel bijzonder moment."