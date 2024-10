Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner heeft na het "buitenaards goede" optreden van McLaren en Lando Norris in Singapore de volledige overtuiging dat het de Brit gaat lukken om Max Verstappen te achterhalen in het wereldkampioenschap Formule 1.

Het team van McLaren kent een uitstekend seizoen. Na een slechte start van het jaar heeft de Britse formatie het tij sinds het raceweekend in Miami - de zesde ronde van het seizoen - weten te keren. McLaren heeft enorme stappen gezet qua performance door een reeks zeer effectieve updates op de MCL60 te plaatsen en heeft de forse achterstand op Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap, inmiddels omgebogen naar een voorsprong van 41 punten. Met nog zes races te gaan, heeft McLaren dan ook uitstekende papieren om voor het eerst sinds 1998 beslag te leggen op het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

McLaren aan kop in constructeurskampioenschap

Bij het wereldkampioenschap voor de coureurs is de stand minder in het voordeel van McLaren. Max Verstappen heeft nog altijd een voorsprong van 52 punten op Norris. De 24-jarige Brit heeft zijn achterstand de afgelopen weken behoorlijk weten in te dammen, maar kijkend naar het feit dat de voorsprong van Verstappen na Miami - McLaren heeft sindsdien de betere auto - ook 52 punten bedroeg, heeft Norris verre van gemaximaliseerd. Als Norris de resterende races en sprintraces stuk voor stuk wint, heeft Verstappen telkens genoeg aan een tweede plaats om zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap uit het vuur te slepen.

Guenther Steiner

Norris titelfavoriet volgens Steiner

Guenther Steiner geeft de voorkeur echter aan Norris: "Het was echt heel bijzonder hoe goed McLaren in Singapore was", klinkt het in de podcast Vankah Hours. "Echt buitenaards goed. Norris kon niet op zijn gemakje rondrijden, maar tegelijkertijd hoefde hij ook niet tot het uiterste te gaan. Er had nog wel meer ingezeten, want toen ze hem vroegen om zijn voorsprong te vergroten, was dat met een paar rondjes gebeurd. Dat ging ontzettend makkelijk, wat ook laat zien hoe goed die auto is. Ik durf te wedden dat het Lando nog gaat lukken. Wat we in Singapore zagen was echt ontzettend goed, behalve die paar keer dat hij de muur raakte. Die race was zo goed, dat ik er echt in geloof", besluit de voormalig Haas-teambaas.

Gerelateerd