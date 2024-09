De Grand Prix van Singapore is het weekend van de speciale livery's. Daar waar het team van Mercedes al met een speciaal schilderwerk op de proppen kwam en er bijzonder nieuws rondom Red Bull Racing was, is het dit keer de beurt aan Racing Bulls. Zij komen wel met een héle bijzondere livery richting Marina Bay.

De Grand Prix van Singapore met haar mooie nachtelijke kunstverlichting blijkt voor veel teams de ideale gelegenheid om een speciale livery op de bolide te gooien voor het weekend. In eerste instantie zou het team van Red Bull Racing in Marina Bay met een speciale livery op de proppen komen, maar daar heeft men richting het raceweekend plotseling van afgezien. De Oostenrijkse formatie liet weten dat men het toevoegen van extra schilderwerk ziet als extra belasting qua gewicht en wil het zekere voor het onzekere nemen in de steeds spannender wordende strijd om het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Speciale spijkerbroek-livery

Voor Mercedes geldt dat echter niet en de Duitse formatie presenteerde eerder op de woensdag dan ook trots het speciale emerald groene patroon voor het aankomende weekend. Ook bij het team van Racing Bulls heeft men niet stilgezeten en hebben ze een nieuw patroon klaarliggen voor de race in Azië. Het zusterteam van Red Bull Racing komt daar met een wel heel bijzondere beschildering van de wagens van stal: de bolides van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zijn namelijk met een heus spijkerbroekenpatroon voorzien.

Double denim for the Singapore streets. Jean-ius ✅#VCARB #SingaporeGP pic.twitter.com/Eo35wzIg9n — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 18, 2024

Gerelateerd