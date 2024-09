Sergio Pérez zag in Azerbeidzjan een podiumplaats verdwijnen in de muur, maar de Mexicaan put goede hoop uit de snelheid van zijn RB20 in de straten van Bakoe. Het doel voor Singapore is daarom een plek bij de eerste drie.

Sergio Pérez liet afgelopen weekend in Azerbeidzjan voor het eerst sinds lange tijd weer een indrukwekkende performance zien. De Red Bull Racing-coureur versloeg teammaat Max Verstappen in de kwalificatie en deed op zondag constant mee om de overwinning, tot het misging in de voorlaatste ronde. Pérez belandde samen met Carlos Sainz in de muur, waarmee een goed resultaat verloren ging. De 34-jarige coureur uit Guadalajara put echter goede moed uit de snelheid van zijn RB20 in Bakoe en wil die snelheid in Singapore daarom omzetten in een podiumplaats.

Artikel gaat verder onder video

Podiumplaats in Singapore

"Wat er in Bakoe is gebeurd was echt ontzettend zonde voor het hele team", aldus Pérez. "Er is ontzettend veel hard werk gegaan in het competitiever maken van de auto en dat betaalde zich uit. We hadden het hele weekend de snelheid en nu is het zaak om die snelheid om te zetten in een podiumplaats in Singapore. De auto heeft laten zien dat hij goed werkt met dit pakket, dus we moeten gedurende het weekend de juiste set-up vinden en vervolgens de kwalificatie en race perfect uitvoeren."

Pérez en stratencircuits

De nummer acht in het wereldkampioenschap vervolgt: "Ik heb eerder onder moeilijke omstandigheden in Singapore gewonnen en zoals iedereen weet, hou ik van een stratencircuit. Een nachtrace heeft iets speciaals en dit is waarschijnlijk de beste die er is. Ik wil dat we op zondagavond kunnen zeggen dat we alles hebben gedaan om de race te winnen en dat is waar de focus op zal leggen vanaf het moment dat we aan het werk gaan in Singapore." Pérez won de race in 2022 met een voorsprong van 2,5 seconden, na het incasseren van een tijdstraf van vijf seconden.

Gerelateerd