Het weerbericht voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

De Grand Prix van Azerbeidzjan belooft een zeer interessante te worden. Max Verstappen vangt de race aan vanaf de zesde plaats, met Lando Norris nog veel verder naar achteren op P16. We werpen een blik op het weerbericht.

De zestiende ronde van het Formule 1-seizoen 2024 wordt verreden in de straten van Bakoe. Het Baku City Circuit voert de coureurs over 6,003 kilometer asfalt en telt in totaal twintig bochten. De Grand Prix wordt vanmiddag over 51 ronden verreden. Het baanrecord qua snelste raceronde staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op het bord, een tijd die nog altijd niet is verbeterd. Azerbeidzjan staat sinds 2016 op de Formule 1-kalender, al werd de eerste editie nog verreden onder de naam de Grand Prix van Europa.

Baku City Circuit

Het circuit gelegen in de Kaukasus heeft de afgelopen jaren meer dan eens het decor gevormd voor een interessante race. Het lange rechte stuk biedt tal van inhaalmogelijkheden, terwijl in de bochtige sectoren van de baan de muren ontzettend dichtbij staan. Met Lando Norris die vanaf de zestiende plaats moet starten en Max Verstappen op de zesde startplaats, belooft het ook dit jaar weer een interessante race te worden met het oog op het kampioenschap.

Weerbericht Grand Prix van Azerbeidzjan

De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat om 13:00 uur Nederlandse tijd van start en wordt verreden onder aangename omstandigheden. Ten tijde van de race loopt de temperatuur op tot 26 graden Celsius met een neerslagkans van nul procent. Zoals eigenlijk ieder jaar, gaan we dus een droge en zonnige race tegemoet.

