Andrea Stella was tevreden, maar ook verbaasd over de resultaten van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië. De papajakleurige McLaren-bolides zullen vanaf de voorste rij beginnen, terwijl de Red Bull van Max Verstappen niet verder kwam dan de zevende positie.

Voor het eerst sinds 2012 behaalde McLaren twee achtereenvolgende pole positions op rij en dat hebben ze te danken aan Lando Norris. De Brit zal de race op Autodromo Nazionale Monza vanaf de eerste plek aanvangen en hij wordt op de voorste rij vergezeld door ploegmaat Oscar Piastri. George Russell kwam slechts vier duizendsten tekort op de laatstgenoemde en kwalificeerde zich als derde voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, en de andere Mercedes van Lewis Hamilton. Het gat tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de Red Bulls van Verstappen en Sergio Pérez was enorm: meer dan een halve seconde.

Foutje van Norris

"Het was een indrukwekkende kwalificatie, zeker voor het team," begon Stella tegenover Viaplay. "We hadden niet verwacht zo competitief te zijn op dit circuit. [Monza] is het compleet tegenovergestelde van Zandvoort. Maar het laat wel mooi zien dat we echt vooruitgang hebben geboekt met deze auto. Ik waardeer het hele team en ik wil hen daarvoor bedanken. De gaten zijn wel heel klein. Er zit minder dan twee tienden tussen de nummers één en zes. Lando maakte een foutje bij het uitkomen van de [eerste] chicane tijdens zijn tweede run in Q3 en volgens mij zei hij iets van: 'Het rondje is verpest'."

Interessante race

"Daarna ging hij tot het uiterste in iedere bocht en dat werkte - hij ging sneller in iedere bocht in de rest van het rondje," vervolgde de Umbriër. "Oscar heeft het ook goed gedaan die zijn eerste run meteen liet tellen. Hij probeerde in verschillende bochten daarna te veel en verbeterde zich toen niet. Over het algemeen staan we er qua startposities goed voor. Het zal een interessante race worden met hoe de banden zich gedragen."

