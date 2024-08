Wolff laat van zich horen via boordradio na crash Antonelli in eerste vrije training Monza

Het Formule 1-debuut van Mercedes-wonderkind Andrea Kimi Antonelli kende geen sprookjesachtige afloop. De achttienjarige coureur crashte al in de eerste tien minuten van de eerste vrije training in Monza.

Andrea Kimi Antonelli wordt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een deze dagen aangekondigd als Mercedes-coureur voor 2025. De achttienjarige Italiaan zal daarmee de vervanger van Lewis Hamilton worden, die op zijn beurt aan het eind van dit seizoen naar Ferrari vertrekt. Antonelli debuteert dit seizoen in de Formule 2, maar heeft - zo lijkt het in ieder geval - genoeg indruk op Mercedes-teambaas Toto Wolff weten te maken om hem volgend seizoen een stoeltje bij de Zilverpijlen te geven.

Antonelli crasht tijdens Formule 1-debuut

De jongeling maakte op vrijdag zijn debuut in de Formule 1 op het iconische Monza. Voor toeziend oog van zijn thuispubliek mocht hij de eerst vrije training in de W15 van George Russell verrijden. Lang duurde deze uitgekomen droog echter niet. Antonelli verloor al in de eerste tien minuten de controle over zijn auto in de bocht Parabolica, waarna hij zijwaarts de muur in schoof en een rode vlag veroorzaakte.

Wolff laat van zich horen

Antonelli liet direct over de boordradio weten dat hij in orde was en bood zijn excuses aan, waarna Wolff direct over de boordradio verscheen: "Het is oké Kimi, het is oké", zo klonk het. De Oostenrijker wil duidelijk niet dat zijn protegé inboet aan zelfvertrouwen, na dit ongelukkige debuut. Bekijk de beelden hieronder.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

