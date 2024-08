Jack Doohan zal in 2025 de teamgenoot worden van Pierre Gasly bij Alpine. De Franse renstal kondigde het nieuws aan op de vrijdag voor de F1 Dutch Grand Prix. De Australiër legt uit hoe Carlos Sainz een rol speelde in zijn toekomst.

Doohan komt uit een echte racefamilie. Zijn vader Mick is namelijk een vijfvoudig wereldkampioen, maar dan op de tweewielers in de MotoGP. Jack kwam na het karten in 2018 in de autosport terecht en behaalde overwinningen in de Britse Formule 4 en de Aziatische Formule 3, voordat hij in 2020 zijn debuut maakte in de FIA Formule 3. Na een teleurstellend eerste seizoen won hij in 2021 vier wedstrijden. Doohan behaalde daarna zes zeges in twee seizoenen van de FIA Formule 2. Hij maakte indruk op Alpine en heeft al zes vrije trainingen en een boel testkilometers achter de rug bij het team uit Enstone. Ook zit Doohan vaak in de simulator en hij denkt dat dat een goede voorbereiding is op zijn Formule 1-debuut volgend jaar.

Lastig om te accepteren

"Elke keer dat ik in de auto zat, was het belangrijk, of het nou op de baan was of in de simulator," begon Doohan tegenover onder andere GPFans. "Zo kon ik laten zien waartoe ik tot in staat ben. Het wekte het vertrouwen op dat ze mij in de auto konden zetten en ik zeker goed ga presteren. Wetende dat Carlos [Sainz] de kurk in de fles was, en dat er nog veel meer ervaren kandidaten waren, ben ik er heel dankbaar voor dat ze mij in de auto willen hebben." Dat er gewacht moest worden op waar Sainz zijn handtekening zou zetten, was wel even slikken voor de Australiër. "Dat is uiteraard lastig om te accepteren, dat mijn toekomst door een beslissing van iemand anders wordt bepaald."

Matig etentje in België

Doohan vertelde tegenover GPFans verder over het moment waarop hij erachter kwam dat hij door Alpine was uitgekozen. "Ik kwam terug van een matig etentje in een klein restaurant in Spa. Dat was op de maandagavond, voor mijn testdag. Ik werd opgebeld op weg naar het hotel. Mijn vader zat naast me en mijn performance coach achter me. Toen kreeg ik het nieuws dat ik volgend jaar zal racen voor Alpine. Ik had het contract nog niet ondertekend, dat kwam pas een aantal dagen later. Ik was ontzettend blij, maar het betekent niks, totdat het in inkt staat. Maar dat was het moment waarop ik wist dat het ging gebeuren."

