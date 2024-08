Het gaat er alleszins op lijken dat Kimi Antonelli volgend jaar naast George Russell de kleuren van Mercedes gaat verdedigen. De 17-jarige Italiaan heeft nog niet eens heel seizoen in de Formule 2 erop zitten en erkent in gesprek met Autosport.com dat hij ook wel een beetje overvallen is door alle promotieplannen waaraan hij mag deelnemen.

Dat Antonelli wordt genoemd als opvolger van Hamilton, dat heeft te maken met wat de jongeling in de opstapklassen heeft laten zien. Zo heeft Antonelli een aardig gevulde prijzenkast en wist hij diverse keren in zijn eerste jaar al de titel te grijpen. De Formule 3 heeft hij overgeslagen om aan het begin van 2024 direct in de Formule 2 - namens Prema Racing - te starten. Inmiddels heeft hij al twee zeges weten te pakken en lijkt hij op pole position te staan om uiteindelijk naar Mercedes te gaan.

Promotie

In gesprek met het medium moet Antonelli erkennen dat het allemaal wat snel is gegaan, maar dat hij klaar is voor de uitdaging. "Ik had nooit verwacht dat ik meteen de Formule 2 in zou gaan. Toen ze mij vertelden dat dit het plan was, dacht ik dat het een grote sprong zou zijn, omdat je normaal gesproken eerst naar de F3 gaat, maar tegelijkertijd sprak de uitdaging mij meteen aan", zo opent hij. Ondanks dat Prema Racing normaliter meedingt voor de zeges, had Antonelli zo'n flitsende start niet verwacht. "Ik was niet van plan om naar de F2 te komen en alles te winnen. Ik was me er altijd van bewust dat de sprong vanuit de Formula Regional een hele uitdaging zou zijn en ik was me ervan bewust dat ik veel te leren had, wat ik nog steeds doe", aldus Antonelli.

