Andrea Kimi Antonelli lijkt op dit moment op pole position te liggen om het vacante stoeltje bij Mercedes voor 2025 te gaan vervullen en dus begint hij steeds meer in de publiciteit te komen. De jonge coureur vertelt in een uitgebreid interview over zijn tijd bij Mercedes en band met Toto Wolff.

Voorlopig is men in die zoektocht naar een vervanger van Lewis Hamilton op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Max Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Resultaat is dat Mercedes nog altijd met een stoeltje zit dat gevuld moet worden. Inmiddels beginnen dan ook de geruchten over Antonelli steeds hardnekkiger te worden en lijkt hij de gedoodverfde favoriet om in 2025 naast George Russell in te stappen.

Mercedes-familie

Dat zou de Italiaan dan doen vanuit een lange weg in de Mercedes-opleiding, zo vertelt hij bij Motorsport.com: "Het positieve aspect van zo'n lange samenwerking is dat het team me heeft leren kennen en ieder jaar een mening heeft kunnen vormen. Toen we erover gesproken hebben, hebben ze me altijd verteld dat ze weten wat ik kan, dat ze mij vertrouwen. Dat maakt me tegelijkertijd dankbaar en gemotiveerd. Ik heb enorm genoten van de weg die we de afgelopen vijf jaar hebben afgelegd, ze hebben me enorm geholpen en doen dat nog steeds. De steun is in de loop der tijd groter geworden, zo is sinds vorig jaar bijvoorbeeld de fysieke training groter geworden. Een van de dingen die ik echter het meeste waardeer, is het gevoel van steun van het team op moeilijke momenten. Dat maakt echt een verschil. Ik ben heel blij dat ik onderdeel ben van de Mercedes-familie."

Relatie met Wolff

Eén van de belangrijkste personen binnen die Mercedes-familie is natuurlijk Wolff. De jonge coureur vertelt hoe zijn band met de Oostenrijker is en hoe het is om met hem samen te werken: "Heel fijn - en niet alleen in professionele zin. Op moeilijke momenten vraag ik hem advies, dat ontken ik niet, en hij zoekt altijd een manier om mij vertrouwen te geven. Ik zal je een voorbeeld geven: na de teleurstellende F2-kwalificatie in Silverstone belde ik hem, omdat het een vrij lastige tijd was", onthult Antonelli. "We hebben veel gepraat en dat gesprek gaf mij mijn vertrouwen terug. De volgende dag won ik en het was heel fijn om hem onder het podium te zien staan. Ik ben heel blij met onze relatie."

