Het team van Red Bull Racing is verre van de formatie die we aan het begin van dit jaar op de grid zagen verschijnen. De Oostenrijkse renstal worstelt met de stevige concurrentie en dat is ook bij Martin Brundle opgevallen. De Britse analist heeft gezien dat het verval bij de succesvolle formatie is ingezet.

De laatste maanden gaat het allemaal steeds minder en minder bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie leek aan het begin van het seizoen een grote voorsprong op de rest van het veld te hebben en het leek dan ook in de sterren geschreven dat de succesvolle formatie van Christian Horner met weinig tegenstand kon gaan werken aan het binnenhalen van beide wereldkampioenschappen. Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit. De concurrentie heeft het gat weten te dichten en je kunt eigenlijk wel stellen dat ze inmiddels bepaalde teams zelfs een voorsprong hebben genomen.

Voorzichtige Verstappen

Ook tijdens de Grand Prix van België, een race waar Max Verstappen de laatste jaren zoveel successen kende en telkens met twee vingers in de neus kon winnen, was het voor Red Bull een taaie middag. Uiteindelijk kon Verstappen met een goede tactiek als vierde eindigen na de diskwalificatie van winnaar George Russell, waardoor de schade wel uitstekend beperkt werd. Duidelijk is wel dat het team het zwaar te halen heeft. Brundle neemt in zijn column voor Sky Sports de race van Verstappen onder de loep: "Hij was super voorzichtig in de eerste bocht en dat was ook terecht", zo opent hij.

Dominantie voorbij

Vroeg in de race pakte hij makkelijke slachtoffers met Alex Albon, Esteban Ocon, en Fernando Alonso, die niet belosten te vechten met de wereldkampioenschapsleider. Toen Verstappen terug op de baan kwam achter Norris in een trein die beschutting zocht in de DRS-zone achter de coureur voor hen, lukte het hem niet meer om progressie te maken", ziet Brundle. Volgens hem is het dan ook luid en duidelijk: het zijn ineens andere omstandigheden voor de Oostenrijkse formatie. "De dagen van de grote dominantie van Red Bull, waarin ze op elke mogelijke manier vanaf elke plek op de grid konden winnen, zijn voorbij", zo luidt de conclusie.

