Lewis Hamilton doet uit de doeken zich de afgelopen twee jaar regelmatig te hebben geschaamd vanwege het ontbreken van overwinningen in de Formule 1. Ook vertelt hij hoe bijzonder het was om de zege op Silverstone te delen met de mensen die hem al zo lang volgen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië was er voor Lewis Hamilton een om niet snel weer te vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen stond lange tijd droog qua overwinningen, vanwege de tegenvallende performance van Mercedes. Zijn laatste zege dateerde uit december 2021, toen hij in Saudi-Arabië als eerste over de streep kwam. Daar bracht Hamilton in zijn thuisrace echter op spectaculaire wijze verandering in. De 39-jarige coureur wist na een zeer interessante race Max Verstappen achter zich te houden, en als eerste over de streep te komen in Silverstone.

Niet altijd genoeg gewaardeerd

"In Hongarije laat Hamilton tegenover de aanwezige media optekenen dat het ontbreken van overwinningen er behoorlijk heeft ingehakt: "Er waren absoluut momenten waarop je het gevoel hebt dat je mensen teleurstelt, je schaamt je", klinkt het. "Dus om die ervaring te hebben met hen die al zo lang met mij onderweg zijn... Het was voor mij ook een hele interessant ervaring, want heel veel van jullie [de media] zijn hier al net zo lang als ik. Veel mensen hebben het gevoeld, denk ik. Dat heb ik niet altijd genoeg gewaardeerd. De mensen die de afgelopen twintig jaar zijn opgegroeid en dit gevolgd hebben... We zijn allemaal samen opgegroeid."

