Max Verstappen heeft een zwaarbevochten tweede plaats uit het vuur weten te slepen in de Grand Prix van Groot-Brittannië, op een dag waar de Red Bull geen lekkere auto was om mee rond te rijden.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Groot-Brittannië aan vanaf de vierde plaats, maar wist in de eerste paar bochten Lando Norris te verschalken voor P3. De Nederlander kende vervolgens echter forse problemen met onderstuur, waardoor hij het tempo van de twee Mercedessen op kop niet kon matchen. Norris wist weer langszij te komen, en het leek een lange dag te worden voor de drievoudig wereldkampioen. Zoals zo vaak op Silverstone, duurde het echter niet lang voordat het weer een rol begon te spelen.

Artikel gaat verder onder video

Chaotische regenrace

Tot twee keer toe kwam er een forse bui overwaaien, waarmee de wedstrijd op de kop werd gezet. Het veld moest naar binnen voor de intermediates, om tegen het einde van de wedstrijd weer te moeten wisselen naar slicks. Verstappen hield zijn hoofd koel en maakte de juiste bandenkeuzes, en kwam zo in de weer op de derde plaats terecht. Op de harde band had hij vervolgens een veel betere pace dan Norris, waarmee hij de tweede plaats uit het vuur wist te slepen.

Verstappen blij met tweede plaats

Het gat naar Hamilton bleek net wat te groot om nog te overbruggen, en dus moest de Limburger tekenen voor de tweede plaats. "We hadden vandaag de snelheid vandaag gewoon niet", klinkt het na afloop. "We zakten terug in de openingsfase, dus het zag er niet goed uit. Ik dacht dat ik vijfde of zesde zou worden, maar we hebben de juiste beslissingen genomen tijdens de race. De call van het team om voor de harde band te gaan was ook goed. Daardoor ben ik tweede geworden. Daar ben ik erg blij mee."

Gerelateerd