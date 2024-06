Lewis Hamilton heeft zijn liefde voor de muziekwereld nooit onder stoelen of banken geschoven. Zo komt de zevenvoudig wereldkampioen nu voor in de nieuwe muziekvideo van de wereldberoemde zangeres Camila Cabello.

Hamilton is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste namen die ooit voet in de Formule 1-paddock heeft gezet. De aanstaande Ferrari-coureur heeft tal van records op zijn naam staan en deelt met Michael Schumacher de indrukwekkende statistiek voor meeste wereldkampioenschappen in de koningsklasse. De 39-jarige Brit houdt er naast het racen echter meerdere passies op na. Zo ook muziek. Hamilton is al vaker verschenen in videoclips van bekende artiesten, en heeft zelfs een paar nummers op zijn naam staan. Nu speelt hij een rol in de nieuwe muziekvideo van de wereldster Camila Cabello.

