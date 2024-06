George Russell verwacht dat Red Bull Racing op de traditionele circuits in Europa weer een stapje vooruit zal zetten, maar tegelijkertijd denkt de Brit dat Mercedes in Barcelona mee kan doen om de knikkers.

Red Bull Racing kent een aantal stroeve weken in de Formule 1. De RB20 heeft grote moeite op circuits waar het asfalt hobbelig is en de kerbs gebruikt moeten worden om zo snel mogelijk door de bochten te gaan. Ondanks dat Red Bull Racing in de vorm van Max Verstappen twee van de laatste vier races gewonnen heeft, zorgt dit voor een interessant gevecht in de kop van het veld tussen meerdere team. Zo won Lando Norris in Miami, Charles Leclerc in Monaco en was George Russell dicht bij de winst in Canada.

Europees drieluik

De komende zeven races worden echter verreden op Europese bodem, waar er op wat meer traditionele circuits wordt gereden. Te beginnen met een triple header in Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië: circuits waar Red Bull Racing de afgelopen jaren erg sterk voor de dag is gekomen. De verwachting is dan ook dat de Oostenrijkse grootmacht hier beter uit de verf zal komen dan de afgelopen weken het geval was, maar het wordt interessant om te zien in hoeverre de concurrentie ook op dit soort banen een stap richting de koploper weet te zetten.

Vooruitblik George Russell

"Het is geen geheim dat ze het de afgelopen drie races wat lastiger hebben gehad, maar ze wonnen er alsnog twee van de drie", wordt George Russell geciteerd door Motorsport.com. "Ik verwacht dat ze op de traditionele circuits in Europa weer een stapje zullen zetten. We moeten afwachten wat hun snelheid zal zijn." Over de sterke performance van Mercedes in Canada, zegt hij: "De cijfers uit de fabriek lieten zien dat we met deze updates behoorlijk wat performance hadden gevonden. Barcelona wordt voor ons allemaal interessant, maar ik geloof dat we mee kunnen doen."

