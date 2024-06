Martin Brundle schrijft in zijn column voor Sky Sports dat Lewis Hamilton vanaf nu iedere race zijn A game nodig zal hebben, als hij de jonge en razendsnelle coureurs voor hem wil verslaan.

Het raceweekend in Canada was een interessante. Max Verstappen ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor, maar qua pure snelheid had het team van Mercedes de beste papieren. George Russell ging echter in de fout in zijn jacht op de Nederlander, terwijl Lewis Hamilton lange tijd vast zat achter Fernando Alonso. Op een gegeven moment was de zevenvoudig wereldkampioen echter de snelste rijder op de baan, maar na afloop bestempelde hij het zelf als een van zijn meest verschrikkelijke races ooit.

Russell in de fout

"Het tweede wat opviel, is dat zodra Mercedes op banden voor droog weer reed, ze de snelste auto waren en qua pure snelheid gewonnen zouden moeten hebben", schrijft Brundle in zijn column. "Een cruciale fout in bocht acht, kostte Russell baanposities en de kans om Verstappen aan te vallen, die het prima deed gezien zijn problemen met de ophanging in combinatie met het rijden over de kerbstones."

Hamilton moet bijzetten

De verslaggever vervolgt: "Op een gegeven moment was Hamilton echt aan het vliegen. Lewis beschreef het later zelf als een van zijn meest verschrikkelijke races. Dat was voor mij niet duidelijk, maar misschien maakte hij hier en daar wat kleine fouten. De jonge coureurs voor hem blijven op jeugdige wijze razendsnel en zonder angst, maar ze hebben inmiddels ook veel ervaring. Lewis zal vanaf nu altijd zijn 'A game' nodig hebben om hen te evenaren of te verslaan."

