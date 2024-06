Nico Hülkenberg liet tijdens de Grand Prix van Canada van afgelopen zondag een indrukwekkende reactiesnelheid zijn, waarmee hij een crash met de voor zijn neus gespinde Yuki Tsunoda wist te voorkomen.

De Grand Prix van Canada was er een met twee gezichten voor het team van Haas. Met een veertiende startplaats voor Kevin Magnussen en de zeventiende stek voor teammaat Nico Hülkenberg, leken punten in Montreal in eerste instantie ver weg. De Amerikaanse renstal nam echter de gok om de race als enige team op de full wets te beginnen, waar de rest van het veld op de intermediates op de grid verscheen. Dit pakte goed uit. Het duo van Haas reed in de openingsfase van de race in hoog tempo naar worden en een stuk leek even in de maak.

Artikel gaat verder onder video

Niets mis met reactiesnelheid Hülkenberg

Naarmate de race vorderde droogde de baan echter steeds verder op, waarmee het bandenvoordeel van Haas langzaam werd omgezet in een nadeel. Uiteindelijk kwam Hülkenberg op P11 nipt buiten de punten over de streep, met Magnussen daarachter op P12. Het had echter veel erger gekund voor het team van Haas. Hülkenberg wist namelijk ternauwernood een crash met de voor zijn neus gespinde Yuki Tsunoda te voorkomen, door een indrukwekkende reactiesnelheid tentoon te stellen.

Gerelateerd