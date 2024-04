Max Verstappen heeft de Grand Prix van China op dominante wijze op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen kwam na 56 ronden met een voorsprong van veertien seconden als eerste over de streep.

De vierde overwinning van het inmiddels vijf ronden oude Formule 1-seizoen, is binnen voor Max Verstappen. Op het Shanghai International Circuit vertrok de Red Bull Racing-coureur vanaf pole position, en wist die leidende positie zonder moeite vast te houden. Verstappen kwam goed weg bij de start en hoefde al snel nooit meer echt in zijn spiegels te kijken. De 26-jarige coureur moest tijdens twee rollende herstarts even goed opletten, maar ook dit verliep zonder problemen. Uiteindelijk kwam Verstappen met een voorsprong van veertien seconden als eerste over de streep.

Verstappen tevreden

"Het voelde fantastisch", vertelt Verstappen met een grote glimlach na afloop. "Het hele weekend waren we erg snel. Het was leuk om met de auto te rijden, het ging goed op alle banden. Ook de herstart gingen goed, de auto lag echt op rails. Ik kon alles ermee doen wat ik wilde. Dit soort weekenden zijn fantastisch. Om te bereiken wat we hier bereikt hebben, is fantastisch."

Vuil geraakt

In de slotfase maakte Verstappen zich nog even zorgen, omdat hij wat vuil op de baan had geraakt: "Ik hoorde wat geluiden", vervolgt hij. Er lag wat vuil op de baan, en daar reed ik met 300 kilometer per uur overheen. Je loopt dan snel een lekke band op, dus ik wilde het even zeker weten. Miami zou ook een goede race voor ons moeten zijn, maar dat circuit is altijd erg lastig. Ik heb er zin in."

