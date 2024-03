Sebastian Vettel sluit niet uit dat hij in de toekomst een rentree in de Formule 1 zal maken, maar de viervoudig wereldkampioen vermaakt zich naar eigen zeggen momenteel prima als pensionado.

Vettel legde tussen 2010 en 2013 vier keer achtereenvolgend beslag op het wereldkampioenschap Formule 1 in dienst van Red Bull Racing, waarna hij de overstap naar Ferrari maakte in de hoop landgenoot en racelegende Michael Schumacher te evenaren. Tot groot succes kwam het in Italiaan dienstverband echter nooit, en na het seizoen van 2020 moest de Heppenheimer weer uit Maranello vertrekken. Vettel maakte de overstap naar middenmoter Aston Martin, waar hij in 2021 en 2021 vrij kleurloos de - vooralsnog - laatste twee seizoenen uit zijn Formule 1-carrière verreed.

Vettel sluit F1-comeback niet uit

Het is inmiddels een jaar geleden dat de 36-jarige Duitser besloot zijn helm aan de wilgen te hangen. Maar waar een comeback in het verleden niet tot de mogelijkheden leek te behoren, sluit Vettel het niet langer meer uit: "Ik zei destijds al dat het niet uitgesloten was, omdat ik geloof dat alles een proces is", klinkt het tegenover NZZ. "Misschien komt er een moment waarop ik zeg: 'Ja, ik wil graag terug.' Als ik het mentaal allemaal op een rijtje heb gezet, waardoor het toch ineens weer logisch is. Maar op dit moment gaat het heel goed met mij zonder de Formule 1. Ik zeg niet stellig nee, maar ook niet stellig ja."

Hamilton naar Ferrari

Op de vraag of een rentree aanstaande is, nu Hamilton eind 2024 Mercedes verlaat om naar Ferrari te vertrekken, klinkt het: "Dat verraste mij. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft mij niet gebeld, maar we hebben kort sms'jes uitgewisseld. Voor mij is het geen probleem, ik heb alle tijd van de wereld op mijn 36ste. Ik denk dat ik dit ene jaar zonder races veel heb geleerd, ook over mezelf. Het feit dat ik aan de andere kant stond, had een grote impact op mij. Er kwamen veel vragen naar boven. Tot nu toe is er geen actief project."

