Lance Stroll en Fernando Alonso zijn zeer te spreken over de AMR23. Het nieuwe wapenfeit van Aston Martin is volgens het team zelf een "agressieve doorontwikkeling" van de 2022-auto, waarbij een aantal drastische veranderingen zijn doorgevoerd.

Aston Martin lanceerde maandagavond de AMR23 vanuit de gloednieuwe fabriek van het team in Silverstone, die binnenkort volledig in gebruik moet worden genomen. De Britse formatie maakt geen geheim van haar ambities om op korte termijn mee te kunnen doen om de overwinningen, en deze nieuwe wagen zou een grote stap in de goede richting zijn. Qua livery is er weinig tot niets veranderd, maar aan de binnenkant zijn er volgens teambaas Mike Krack en technisch directeur Dan Fallows een aantal drastische veranderingen doorgevoerd.

Lance Stroll

Voor Stroll kan het nieuwe seizoen dan ook niet snel genoeg beginnen: "Als ik naar de AMR23 kijk zie ik veel nieuwe manieren van denken en hier en daar wat drastische veranderingen rond het body work en de aerodynamica", aldus de Canadees. "Dat zou ons enorm moeten helpen nu we het tweede jaar met de nieuwe reglementen ingaan. Ik kijk er enorm naar uit om met Fernando te werken. Ik heb altijd goed met hem door één deur gekund en het wordt fantastisch om naast hem te racen."

Fernando Alonso

Ook de tweevoudig wereldkampioen is enthousiast: "Ik heb altijd gezegd dat ik de ambitie kon zien die schijnt bij Aston Martin. En nu we de auto lanceren in deze gloednieuwe fabriek denk ik dat iedereen de omvang van de ambitie en vastberadenheid in het hart van deze organisatie kan zien", klinkt het. "De auto is net zo belangrijk. De AMR23 ziet er ontzettend netjes verpakt en zeer efficiënt uit. Ik was aangenaam verrast toen ik de auto van afgelopen jaar voor het eerst probeerde, en ik denk dat er nog genoeg performance is die we samen kunnen ontgrendelen. Ik kan niet wachten om te beginnen."

