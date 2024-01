Kimi Räikkönen: zijn grappigste en geniaalste momenten in de Formule 1

Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 januari 2024 17:35

Helaas kunnen we sinds het einde van 2021 niet meer genieten van de kunsten én capriolen van Kimi Räikkönen. Gelukkig blijven de mooie en legendarische momenten van de Fin voortbestaan. We zetten een aantal van zijn grappigste en briljantste momenten op een rij.

Door de jaren heen heeft de Formule 1 natuurlijk talloze iconen voortgebracht, maar weinigen zijn zo kenmerkend en mysterieus als Kimi Räikkönen, de Iceman uit Finland. Met zijn ijskoude uitstraling op en naast de baan heeft hij de harten van vele racefans veroverd. Hoewel een glimlach vaak kostbaar is bij de man uit Espoo, hebben we vaak smakelijk om hem kunnen lachen en beschikt hij over een goede dosis humor, zij het niet altijd zo bedoeld. Daarnaast kon hij natuurlijk ook geniaal racen. We zetten een aantal van zijn beste én grappigste momenten op een rij.

Artikel gaat verder onder video

Jacht in Monaco

Eén van de allermooiste momenten van Räikkönen komt al uit 2006. Tijdens de Grand Prix van Monaco vond de McLaren van de Fin het welletjes geweest na vijftig ronden. Het ijskonijn parkeerde zijn bolide vlak voor het ingaan van de tunnel en verder leek het daarmee gedaan. Räikkönen begon aan zijn tocht terug naar de paddock, totdat de regie twaalf ronden later ineens de McLaren-coureur weer in het vizier had. En hoe: Räikkönen was niet meer in racepak te zien, maar zat lekker rustig op zijn peperdure jacht te genieten van een glaasje champagne met een aantal maten uit Finland. Een geniale actie.

Dronken op FIA-gala

Tijdens de prijzenshow van het Formule 1-circus op het FIA-gala had Räikkönen overduidelijk een glaasje te veel op. Waar de Fin doorgaans zo nors en stoïcijns is, verscheen hij toen jolig en al lallend op het podium om een prijs in ontvangst te nemen. Räikkönen kon zijn handen niet af houden van de gierende Sebastian Vettel en de ceremonie levert kostelijke beelden op van de aangeschoten Räikkönen. Zeker het bekijken waard op YouTube.

Raikkonen en the drink

De soap tussen Räikkönen en 'the drink' kent meerdere hoofdstukken en lijkt de Fin tot het einde van zijn loopbaan achtervolgd te hebben. De Räikkönen-meme werd in 2018 geboren, toen Ferrari het drinken van de coureur niet gekoppeld had en er een legendarische boardradio richting Räikkönen klonk vanuit zijn engineer. "No Kimi, you will not have the drincc", kreeg hij destijds te horen in een typisch Italiaans accent.

Ook in Turkije ging het weer mis tussen Räikkönen en zijn drinken. Het was destijds in 2021 de crew van Alfa Romeo die de sigaar was en zij werden dan ook getrakteerd op een scheldkanonnade van jewelste. "Er loopt water in mijn fucking schoenen omdat jullie drinksysteem lekt als de hel. Hoe is het zo fucking moeilijk om simpele dingen goed te doen? Het bleef maar lekken in mijn fucking helm, dus heb ik hem losgekoppeld. Ik heb geen idee wat de fuck er nu gebeurt. Het makkelijkste fucking gedeelte van het hele auto en we kunnen het niet fucking maken!", klonk het. Luid en duidelijk, Kimi.

I know what to do

Eén van de meest iconische uitspraken van Räikkönen deed hij tijdens zijn weg naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2012. De Fin werd netjes op de hoogte gehouden door zijn engineer over de tijden van auto's voor en achter hem, maar daar was Räikkönen niet echt van gediend en dat leverde zijn legendarische uitspraak op, die hem nog tot de dag van vandaag achtervolgt. "Just leave me alone, I know what to do", klonk het vanuit de cockpit van de Fin. Even later ging hij daar nog eens een schepje bovenop toen hem gevraagd werd zijn banden op temperatuur te houden. "Yes, yes, yes, I'm doing all the time, you don't have to remind me every ten seconds!" Uiteindelijk hielp het wel, want Räikkönen won dus de race.'

Bijna failliet rijden van Lotus

De loopbaan van Räikkönen leek na 2009 als een nachtkaars uit te gaan. Ferrari besloot om in zee te gaan met Alonso, waardoor er geen plek voor de Fin meer was. Hij pakte zijn biezen uit de Formule 1 en besloot om rally te gaan rijden. Lotus haalde hem met een speciaal prestatiecontract, waarmee hij 50.000 euro per punt uitgekeerd zou krijgen die hij zou pakken voor het nieuwe team, over om terug te keren in de koningsklasse, maar de Fin behaalde in zijn eerste seizoen maar liefst 207 punten en in zijn tweede jaar 183 punten, wat in bonus neerkomt op een slordige 19,5 miljoen euro. De renstal ging bijna failliet door de constructie. Daar hadden ze geen rekening mee gehouden bij Lotus.

Wereldkampioenschap 2007

Uiteindelijk is uiteraard het allermooiste moment en de grootste herinnering aan de Fin zijn fenomenale winst in het wereldkampioenschap van 2007. Räikkönen reed voor het team van Ferrari en het werd uiteindelijk een bloedstollend seizoen. De Fin wist dat jaar een knappe zes overwinningen te boeken in Australie, Frankrijk, Engeland, België en China. Vanaf daar trok The Iceman met een achterstand van zeven punten op Lewis Hamilton en drie punten Fernando Alonso in de McLarens, zijn voormalige team, richting Interlagos in Brazilië.

De McLarens stelden uiteindelijk teleur en werden derde en zevende en het was Räikkönen die tegen alle verwachtingen in met de winst in de race en dus de winst in het wereldkampioenschap aan de haal ging. Een briljante overwinning en natuurlijk de mooiste prestatie uit de loopbaan van de Fin, al zeggen veel fans en kenners dat Räikkönen wel meer dan één kampioenschap had kunnen pakken met zijn talent. Desalniettemin is hij nog altijd de allerlaatste Ferrari-coureur die zilverwerk naar Maranello wist te brengen.