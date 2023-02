Ewan Gale & Brian van Hinthum

Vrijdag 10 februari 2023 16:29

Mohammed Ben Sulayem heeft na een reeks aan controverses en gedoe besloten om een stapje opzij te doen in zijn verantwoordelijkheden als president bij de FIA en een deel van zijn verantwoordelijkheden uit handen te geven aan Nikolas Tombazis. Het werk van de president deed op menig moment de wenkbrauwen fronsen en dus zetten we een aantal van zijn opvallendste momenten op een rij.

Ben Sulayem, recent ook wel gekscherend Mad Mohammed genoemd door één van de teambazen. liet afgelopen week in een brief aan de teambazen weten dat hij een stap opzij doet als president van de FIA en een groot deel van zijn takenpakket rondom de Formule 1 uit handen geeft aan Tombazis. Volgens Ben Sulayem zelf stond dit hele idee al langer op de planning, maar de timing van het opzij stappen door de president is gezien de recente geschiedenis wel zeer opvallend. De Emiraat kwam namelijk afgelopen weken veelvuldig negatief in het nieuws en zou zelfs overhoop hebben gelegen met Stefano Domenicali en de Formule 1. Wij zetten zijn opvallendste beslissingen en momenten op een rij.

Abu Dhabi 2021-verslag

Eén van de eerste taken waar Ben Sulayem mee te maken kreeg, was het vakkundig oplossen van de schade die tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 aangericht was te repareren. Hoewel er hard ingegrepen werd door Michael Masi als wedstrijdleider aan de kant te schuiven na zijn controversiële beslissingen in de slotrace van dat seizoen, kreeg het uiteindelijke rapport na het onderzoek toch de nodige kritiek te verwerken van verschillende kanten. Met name het gebrek aan kritisch kijken naar de eigen rol bleek te ontbreken.

Sieradensoap

De aanscherpingen rondom het verbod op dragen van sieraden tijdens sessies rondom de Grand Prix van Australië zorgde voor een lange doorwerking op de grid. Met name Lewis Hamilton kwam door de beslissing in de clinch te liggen met Ben Sulayem en de FIA en het hele gebeuren zorgde voor de nodige negativiteit en voor het nodige gedoe. Met name de Brit sprak zich tijdens de eerste seizoenshelft op verschillende manieren uit tegen het hele gedoe en één ding is zeker: het bracht de coureurs en het motorsportorgaan niet dichter bij elkaar.

Gedoe tijdens Grand Prix van Japan

Hoewel de coureurs en de wedstrijdleiding meermaals botsen tijdens afgelopen seizoen, liet de door Ben Sulayem aangestelde wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Japan wel heel veel steken vallen. Met name het herstelvoertuig dat de baan op kwam, terwijl coureurs nog achter zeer barre omstandigheden achter de safety car reden, zorgde voor woede en irritatie in de paddock. Met het incident van Jules Bianchi uit 2014, nota bene ook in Japan, was het onbegrijpelijk dat dezelfde fout nog eens werd gemaakt. Daar bovenop kwam de hele onduidelijkheid rondom het wel of niet behalen van de wereldtitel door Max Verstappen. Kortom: een race om snel te vergeten voor de FIA en Ben Sulayem.

Woorden met Horner op prijzengala

Tijdens het uitreiken van de constructeursbeker aan Christian Horner tijdens het officiële prijzengala na afloop van het seizoen gaf de Brit een kleine steek onder water in de richting van Ben Sulayem en de FIA wat betreft de onduidelijkheid in Japan. De FIA-president liet het er niet bij zitten en besloot om Horner op het podium van repliek te dienen. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie, die de hele feestelijke uitreiking overschaduwde. Formule 1-CEO Stefano Domenicali probeerde de boel nog te redden, maar tevergeefs.

Inperken van politieke uitspraken coureurs

Onder leiding van Ben Sulayem besloot de FIA om de vrijheid van meningsuiting van coureurs sterk in te perken wat betreft politieke statements. Coureurs die zich willen uitspreken, moeten sinds de invoering van een nieuwe regel eerst schriftelijk toestemming krijgen om die uitspraken of politieke statements te mogen bezigen. Het besluit zorgde voor een storm aan kritiek. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon en Lewis Hamilton spraken zich uit tegen het besluit en uiteindelijk nam zelfs Domenicali het op voor de coureurs.

Wens voor een nieuw team

Uitglijertje nummer zoveel waarin Ben Sulayem zich tegenover de Formule 1 en de teams leek te scharen. De intrede van Andretti Cadillac in de Formule 1 zorgt niet overal voor even positieve geluiden in de paddock en sommige teams zouden zelfs uitgesproken tegen een elfde team op de grid zijn. Ben Sulayem besloot zich aan de andere kant juist via onder meer Twitter uit te spreken en nieuwe teams aan te moedigen om zich richting de sport te begeven. Het zorgde maar weer eens voor de nodige spanningen tussen Ben Sulayem en de Formule 1.

Oude seksistische opmerkingen

Recent nog wist The Times een aantal seksistische opmerkingen die in 2001 op de website van Ben Sulayem rondcirkelden aan het licht te brengen. Op de site, waarop hij uitlegde waar hij wél en niet van hield, stond onder meer: "Ik hou van de woestijn en ik hou ervan om échte mensen te leren kennen. Hij zou niet houden van praten 'over geld. Daarnaast hou ik niet van vrouwen die denken slimmer te zijn dan mannen, want dat is niet waar." De FIA verdigde zijn opmerkingen, normen en waarden, maar opnieuw bleek het geen lekkere gang van zaken voor de president.

Formule 1 in de uitverkoop

Ben Sulayem haalde zich recent nog eens de woede van de Formule 1 en Liberty Media op de hals toen hij uitspraken deed over een mogelijke verkoop van de koningsklasse, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië een bod zou hebben gedaan. Volgens Ben Sulayem was een bod van 20 miljard dollar vanuit Saoedi-Arabië om de Formule 1 te kopen 'opgeblazen' en moesten potentiële bieders goed nadenken over wat voor prijs ze zouden willen betalen voor de sport. 'Stapels met geld' waren daarbij volgens Ben Sulayem niet genoeg. Zijn uitspraken zorgden ervoor dat Liberty Media en de Formule 1 hem in een boze brief aanspraken op zijn acties.

