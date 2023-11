OP = OP! Bestel hier je weekendtickets voor de Grand Prix van Spanje 2024

Redactie

Dinsdag 7 november 2023 15:00 - Laatste update: 13:24

Tickets voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje 2024 zijn moeilijk verkrijgbaar, maar via de GPFans Ticketshop kun jij nu toch nog beslag leggen op kaarten die je een geheel weekend toegang geven tot het Circuit de Catalunya in Barcelona. Met onze tickets krijg je gegarandeerd een vaste zitplaats én uitzicht op een groot videoscherm. Wees er snel bij, want OP = OP!

Onder de Spaanse zon drie dagen lang genieten van het Formule 1-spektakel op een iconisch circuit: wie wil dat nou niet? Circuit de Catalunya in Montmélo, nabij Barcelona, vormt tussen 21 en 23 juni 2024 het decor voor de Grand Prix van Spanje. Deze Europese race is vaak dé plek waarop Formule 1-teams nieuwe onderdelen op hun auto introduceren.

Tickets GP Spanje enorm in trek

Verrassingen tijdens de kwalificatie en race zijn dan ook allerminst uitgesloten in Spanje. Dit maakt dit raceweekend dan ook extra bijzonder. Niet gek dus dat de kaartjes erg in trek zijn en als warme broodjes over de toonbank gaan. Via de GPFans Ticketshop kun jij echter nog beslag leggen op verschillende soorten weekendtickets, beginnend bij een prijs van 424 euro. Met wie stap jij in de auto of het vliegtuig richting de Spaanse zon?

Spaanse GP weet dikwijls te verrassen

Het Grand Prix-weekend in Barcelona heeft de afgelopen jaren al diverse verrassingen opgeleverd. Zo kan iedereen zich nog wel de bijzondere eerste overwinning van Max Verstappen herinneren uit 2016, maar een aantal jaren eerder - in 2012 - wist Pastor Maldonado zijn eerste en enige zege te pakken op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een verrassing kan dus nooit worden uitgesloten in Spanje en dat kun jij aan de levende lijve ondervinden. In de GPFans Ticketshop bestel je nu namelijk vanaf 424 euro je weekendtickets voor een volledig Formule 1-raceweekend in Spanje.

Grand Prix van Spanje 2024

Spanje staat natuurlijk bekend als ideale vakantielocatie en een weekend in Barcelona is nooit mis. Als de weergoden ons goed gezind zijn, dan is het zonnetje ook aanwezig in de Catalaanse stad voor het raceweekend van 2024. Tijdens het raceweekend worden de fans getrakteerd op drie vrije trainingen en de kwalificatie op zaterdag. Op zondag staat het hoofdevenement op het programma met de Grand Prix van Spanje. Wil jij dit van dichtbij meemaken? Bestel dan nu je weekendtickets via de GPFans Ticketshop. Alle bij ons beschikbare kaarten geven toegang tot een vaste zitplaats op het circuit, met uitzicht op een groot videoscherm, zodat je geen enkel moment van de race hoeft te missen.

