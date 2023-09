Brian Van Hinthum

Woensdag 27 september 2023 16:40

Dat talent doorgaans in de genen zit, is natuurlijk een gegeven. Ook binnen de Formule 1 bestaan er een aantal succesverhalen waarbij vader en zoon succes wisten te boeken op het hoogste podium, met Max en Jos Verstappen natuurlijk als één van de bekendste. We zetten er een aantal op een rijtje.

Zo vader, zo zoon. Een mooi gezegde dat ook in de Formule 1 wel eens op gaat, wanneer het talent van generatie op generatie wordt doorgegeven. Door de rijke geschiedenis van de koningsklasse heen, hebben we een aantal prachtige familieverhalen voorbij zien komen. We zetten een aantal van deze successen op een rijtje.

Graham en Damon Hill

Graham Hill, de onvergetelijke "Mr. Monaco", is één van de legendes in de Formule 1. De Britse coureur, geboren in 1929, veroverde niet alleen de harten van de racefans met zijn persoonlijkheid, maar ook met zijn buitengewone prestaties op de baan. Hill schitterde in de jaren '60 en werd twee keer wereldkampioen, in 1962 en 1968, terwijl hij ondertussen de Grand Prix van Monaco - het koningsnummer - maar liefst vijf keer op zijn naam schreef. Een ware legende van de sport, dus. Hij wordt nog steeds herinnerd als een van de grootheden in de Formule 1.

De wereld van de Formule 1 keek dan ook uit naar de entree van Damon Hill in 1992. Damon trad vanaf dat jaar in de voetsporen van zijn vader en boekte indrukwekkende successen in de jaren '90. De lat lag in eerste instantie ontzettend hoog, misschien wel té hoog. Uiteindelijk bereikte hij in 1996 het hoogtepunt van zijn carrière, toen hij het wereldkampioenschap won met het Williams, waarbij hij dus het stokje van zijn vader overnam als wereldkampioen. Net als bij zijn vader het geval is, blijft zijn nalatenschap in de Formule 1 groot. De Hill-familie is belangrijk geweest voor de koningsklasse.

Gilles en Jacques Villeneuve

Gilles Villeneuve uit Canada wordt nog altijd gezien als één van de grootste legendes die in Formule 1 heeft gereden. Met zijn rijstijl en ongeëvenaarde moed wist hij het hart van menig racefan te veroveren. Hoewel zijn tijd in de Formule 1 betrekkelijk kort was, van 1977 tot 1982, liet Villeneuve een blijvende indruk achter met zijn spectaculaire optredens, met name voor het team van Ferrari. Villeneuve kwam in 1982 op het circuit van Zolder te overlijden. Na zijn relatief korte carrière wordt hij wordt nog steeds herinnerd als één van de grotere iconen van de Formule 1. Desalniettemin wist hij echter nooit de wereldtitel te pakken.

Het verhaal van de Villeneuves werd echter nieuw leven in gebracht toen zoon Jacques Villeneuve in 1996 zijn debuut in de Formule 1 maakte voor het team van Williams. Al vrij snel konden fans zien dat de zoon van de legendarische coureur ook het nodige te bieden had aan de sport en in 1997 - pas zijn tweede jaar in de Formule 1 - wist hij te bereiken wat zijn vader nooit lukte: wereldkampion worden. Dat jaar pakte hij zeven overwinningen, waarmee hij zijn eerste en enige wereldtitel te grazen nam. Vervolgens reed hij nog - met een korte pauze - tot en met 2006 op het hoogste podium van de autosport.

Keke en Nico Rosberg

Het volgende succesverhaal komt van Fins-Duitse makelij. Keke Rosberg debuteerde in 1978 in de Formule 1 bij het team van Theordore op 29-jarige leeftijd. In 1982 stapte hij over naar het team van Williams, wat meteen een succesverhaal werd. Met slechts één overwinning in dat jaar, sleepte de in Solna geboren coureur de wereldtitel met 44 punten op zijn naam. Uiteindelijk bleef papa Rosberg nog tot en met 1986 actief in de koningsklasse, waarna hij zijn heil zocht in andere raceklassen, zoals de World Sportscar Championship.

Dertig jaar na het vertrek van zijn vader, wist Nico Rosberg het tot de Formule 1 te schoppen. De in Duitsland geboren coureur trad in de voetsporen van zijn pa door ook voor het team van Williams te gaan rijden. Anders dan zijn vader, werd de stint van zoon Rosberg wat minder succesvol bij de Britse renstal. Vanaf 2010 maakte hij de overstap richting Mercedes, het later zo succesvolle team dat op dat moment nog in opbouw was. Uiteindelijk zette hij de nalatenschap van zijn vader voort in zijn allerlaatste seizoen in de Formule 1, toen Rosberg de wereldtitel voor de neus van Lewis Hamilton wegkaapte. Het was zijn laatste kunstje in de koningsklasse: Rosberg ging na 2016 met pensioen.

Jos en Max Verstappen

Ten slotte hebben we natuurlijk het prachtige Nederlandse verhaal van Jos en Max Verstappen. Vader Jos verwierf zijn bekendheid in de Formule 1 vanaf 1994, toen hij debuteerde voor het team van Benetton naast Michael Schumacher. In zijn eerste seizoen maakt hij indruk met twee achtereenvolgende derde plaatsen in Hongarije en België. Toch werd de loopbaan van Verstappen senior nooit helemaal wat men ervan verwacht had. Regelmatig liet de coureur uit Montfort mooie dingen zien, maar zijn ware potentie wist hij nooit te bereiken. Op 30 september 1997 kreeg hij zijn eerste zoon: Max Verstappen.

Na de carrière van vader Jos stond zijn hele leven in het teken van zoon Max. Al snel bleek dat de jonge Verstappen ook over een grote portie racetalent beschikte en Jos ging met zijn zoon dan ook heel Europa door om races te rijden. Het harde werk van het tweetal werd in 2015 beloond, toen Max op 17-jarige leeftijd zijn debuut mocht maken voor het team van Toro Rosso. Vanaf race één was het duidelijk dat de Nederlander over een enorm potentieel beschikte en één jaar later won hij op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix, waarmee hij dus de carrière van zijn pa wist te overtreffen. Inmiddels heeft de in Hasselt geboren coureur twee wereldkampioenschappen op zijn naam staan en staat hij op het punt wereldtitel nummer drie aan zijn naam toe te voegen.