Voormalig F1-engineer Blake Hinsey verwacht "interessante dynamiek" tussen Hülkenberg en Magnussen

Blake Hinsey, voormalig performance engineer bij Force India en Red Bull Racing, noemt de aanstelling van Nico Hülkenberg bij het team van Haas "erg bijzonder." Hij begrijpt niet helemaal waarom de renstal deze beslissing heeft genomen, maar verwacht wel dat de 35-jarige Duitser gaat leveren.

Hinsey was tussen 2011 en 2014 als junior science engineer en later als performance engineer actief bij Force India, waarna hij de overstap maakte naar Red Bull Racing. Hier werkte hij tot en met 2017 als trackside performance engineer voor Daniil Kvyat en Max Verstappen, om vervolgens tot en met 2021 als simulator performance engineer aan de slag te gaan. In zijn Force India-tijdperk was ook Nico Hülkenberg onderdeel van het team. En alhoewel The Hulk volgens Hinsey een uitstekende coureur is, begrijpt hij niet helemaal waarom het team van Haas hem volgend seizoen naast Kevin Magnussen heeft gezet.

Sabbatical

Hülkenberg verloor eind 2019 zijn zitje bij Renault aan Esteban Ocon en heeft sindsdien op een paar relatief succesvolle invalbeurten bij Aston Martin na niet meer deelgenomen aan de Formule 1. Toch besloot Haas-teambaas Guenther Steiner hem na drie jaar terug te halen uit zijn sabbatical, nadat was besloten dat men het contract van Mick Schumacher niet wilde verlengen. In gesprek met GPFans krijgt Hinsey de vraag of hij denkt dat Hülkenberg nog terug op zijn oude niveau komt, of meer een tijdelijke oplossing is voor het team.

Vreemde aanstelling

"Ik denk dat het een hele interessante aanstelling is", klinkt het. "Ik mag Nico heel graag. Hij reed in de andere auto toen ik bij Force India zat. Hij is een hele goede coureur, maar kan hij over twee jaar beter zijn dan Mick over twee jaar zou zijn? Ik heb geen idee. Dat is ontzettend lastig om te zeggen. Het leek erop dat Mick niet echt... Misschien vond hij net zijn weg en midden in het seizoen had hij een paar momenten waarvan ik dacht: Oké, oké.' Maar nu is het ontzettend moeilijk om dat te zeggen. Het is een super vreemde aanstelling. Ik denk dat het nergens op slaat."

Interessante dynamiek

Desalniettemin heeft Hinsey wel hoge verwachtingen van de Duitser: "Maar gaat hij het goed doen? Ik denk het wel, hij zal het prima gaan doen. Rolt Kevin hem op? Misschien. Het wordt een interessante dynamiek bij Haas met die twee. Er was in het verleden een hele interessante woordenwisselingen tussen die twee toen ze bij verschillende teams reden", doelt hij met een knipoog op het roemruchtige incident tussen de twee verbale vechtersbazen live voor de camera's in de paddock.

Bekijk het hele interview met Hinsey in de video hieronder:

