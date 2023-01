Alle belangrijke datums in februari wat betreft het Formule 1-seizoen van 2023

Jan Bolscher

De maand februari staat voor de deur, en dat betekent dat het einde van de tunnel in zicht is voor de Formule 1-fans. De komende weken staat er namelijk genoeg te gebeuren in aanloop naar het nieuwe seizoen.

De eerste Grand Prix van 2023 wordt op zondag 5 maart afgewerkt in Bahrein, maar voor de grotere Formule 1-liefhebbers is de grootste ellende vanaf februari voorbij. De maand van Cupido zit bomvol met autolanceringen, de première van een nieuw seizoen Drive to Survive en natuurlijk de drie testdagen op het Bahrain International Circuit voorafgaand aan het eerste raceweekend van het jaar. Hier gaan we de nieuwe wapenfeiten voor het eerst in actie zien. Hoog tijd om alle belangrijke datums eens op een rijtje te zetten.

Autopresentaties

Alle tien de teams hebben inmiddels een datum geprikt voor de lancering van de auto voor aankomend seizoen. Sterker nog, de eersten staan al voor de deur. Het Formule 1-team van Haas trapt aanstaande woensdag op 1 februari het bal af, Red Bull Racing volgt twee dagen later op vrijdag 3 februari, waarna het op maandag 6 februari de beurt is aan het team van Williams. Alpine sluit de reeks presentaties af op donderdag 16 februari. Bekijk de datums van alle tien de teams in de tabel hieronder.

Lanceerdatums 2023-auto's

Team Datum onthulling auto 2023 Red Bull Racing Vrijdag 3 februari Williams Maandag 6 februari Alfa Romeo Dinsdag 7 februari AlphaTauri Zaterdag 11 februari Aston Martin Maandag 13 februari McLaren Maandag 13 februari Ferrari Dinsdag 14 februari Mercedes Woensdag 15 februari Alpine Donderdag 16 februari Haas Nog niet bekend

Drive to Survive - seizoen 5

De Formule 1 heeft in samenwerking met Netflix de datum bekendgemaakt waarop alweer het vijfde seizoen van de hitserie Drive to Survive in première gaat. Het vijfde deel - waarin het seizoen van 2022 centraal staat - is vanaf 24 februari in één rits te bekijken op de streamingdienst. Voor de Verstappen-fans is er ook goed nieuws: de tweevoudig wereldkampioen zal dit jaar een grote rol hebben, nadat hij eerdere ergernissen met de producenten heeft uitgesproken.

Testdagen Bahrein

De testdagen voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2023 worden vanaf donderdag 23 februari tot en met zaterdag 25 februari afgewerkt op het Bahrain International Circuit in Bahrein. De teams moeten het net als afgelopen jaar dus met drie dagen doen, waar dit in het verleden ook wel eens zes dagen verdeeld over twee weken is geweest.

