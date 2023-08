Dit zijn vijf van de slechtste pay drivers in de Formule 1 aller tijden

Brian Van Hinthum

Donderdag 10 augustus 2023 16:00

De Formule 1 heeft door de jaren heen natuurlijk de nodige legendarische coureurs geproduceerd die bij iedereen boven komen drijven als we aan de mooie verhalen van de koningsklasse denken. Helaas hebben we door de jaren heen ook met een aantal mindere goden te maken gehad. Vaak hadden we te maken met heren die puur door het geld naar de klasse wisten te komen, de zogeheten pay drivers. We zetten er vijf op een rij.

De lange en roemruchte geschiedenis van de Formule 1 heeft natuurlijk een hoop legendes voortgebracht. Namen als Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Juan-Manuel Fangio, Sebastian Vettel, Nigel Mansell, Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Lewis Hamilton en tegenwoordig ook Max Verstappen. Het zijn namen die we natuurlijk allemaal kennen en waar we jarenlang van hebben genoten en nog kunnen genieten. Helaas zijn niet alle coureurs die de koningsklasse binnen weten te komen even getalenteerd als eerder genoemde heren, en dat is een understatement. Om die reden zetten we vandaag een aantal van de mindere goden in het zonnetje. Dit zijn vijf van de slechtste pay drivers uit de Formule 1 aller tijden.

Taki Inoue

Eén van de meest ongelukkige namen die we in dit lijstje op konden nemen, is de naam van Taki Inoue. Door een aantal lucratieve Japanse sponsoren wist de Aziaat in 1994 de Formule 1 binnen te komen Simtek. Een onverdeeld succes werd zijn carrière in de Formule 1 niet en fans die terugdenken aan de tweejarige periode van de Japanner in de koningsklasse zullen met name terugdenken aan twee bizarre incidenten. Inoue werd namelijk twee keer op een bizarre wijze aangereden terwijl hij al uit de race lag, een ongelofelijke pechvogel.

Het eerste ongeluk gebeurde bij het team van Footwork in 1995 tijdens de Grand Prix van Monaco. Inoue lag al uit de race en was aan het wachten om terug naar de pits te keren, totdat de safety car op de zijkant van de truck crashte. Inoue's auto vloog ondersteboven en hij liep een hersenschudding op. Toch reed hij later de volgende dag. Later was het nog een keer raak voor Inoue, toen hij tijdens de Grand Prix van Hongarije een brandje probeerde te blussen van zijn uitgevallen auto. Dit keer werd hij zelf door een hulpauto geschept, wat bijzondere beelden opleverde. Het ongeluk was gelukkig op lage snelheid, waardoor hij snel weer overeind stond. Inoue heeft in ieder geval zelfkennis: hij noemde zichzelf gekscherend de 'slechtste Formule 1-coureur ooit'. Na Australië 1995 was het over en sluiten.

Een coureur die wat meer in het geheugen van de wat jongere fans gegriefd staat is Nikita Mazepin. De Russische coureur kwam in 2021 de Formule 1 binnen bij Haas met de nodige opschudding. De door het steenrijke Uralkali gesponsorde rijder had een aantal zeer twijfelachtige incidenten op zijn naam staan. Zo kwam hij nog voor zijn eerste race negatief in het nieuws door een relletje met een jonge vrouw die hij op video betastte. Daarnaast had hij ook al enkele bijzondere incidenten in lagere raceklassen op zijn naam, zoals het slaan van Callum Ilott na een incident in de Formule 3.

Naast zijn escapades buiten het circuit om, ging het op de baan in de Formule 1 ook verre van soepeltjes. De Rus werd er het hele seizoen constant af gereden door Mick Schumacher. De jonge Duitser was heer en meester in de head to head: het werd maar liefst 19-0 voor de zoon van Michael Schumacher en het gemiddelde verschil tussen de Haas-coureurs was maar liefst een seconde per rondje. Zijn diverse opmerkelijke spins leverden hem de bijnaam 'Mazespin' op. Hoewel hij aanvankelijk de kans kreeg om het in 2022 weer te laten zien, zorgde de oorlog in Oekraïne voor roet in het eten bij de coureur wiens familie banden onderhoudt met het Kremlin. Haas zal er niet rouwig om geweest zijn.

Yuji Ide

Dan hebben we naast Inoue nog een Japanse kanshebber voor de kroon van 'slechtste Formule 1-coureur aller tijden'. De zeer kortstondige stint van één van de oudste Formule 1-rookie ooit [31]voor het team van Super Aguri werd één van de opmerkelijkste carrières in de geschiedenis van de koningsklasse. Ide kreeg de kans om zijn kunsten voor het zusterteam van Honda te vertonen wegens zijn connecties en vriendschap met toenmalig teambaas Aguri Suzuki. Tijdens zijn eerste race in Bahrein was al snel duidelijk hoe ver hij achterlag op teamgenoot Takuma Sato en uiteindelijk haalde hij de streep ook niet in Sakhir.

Het ging niet snel veel beter met Ide. Tijdens de Grand Prix van Australië maakte hij een fors aantal spins. Christijan Albers zal ook weinig warme herinneringen aan hem bewaren. Tijdens de Grand Prix van Imola veroorzaakte Ide een gevaarlijke crash met de Nederlander, waardoor hij ondersteboven eindigde. Hij kreeg een tik op de vingers van de stewards, maar zijn team liet weten dat hij simpelweg de auto nog niet goed begreep wegens te weinig testtijd. Uiteindelijk was het nota bene de FIA die Super Aguri adviseerde om Ide aan de kant te schuiven omdat hij meer ervaring nodig had. Het team honoreerde het advies. Later werd de racelicentie door het motorsportorgaan ingetrokken en ging de loopbaan van de Japanner als een nachtkaars uit,

Jean-Denis Deletraz

Dan nog een zeer bijzonder verhaal van een paydriver die in de jaren '90 de Formule 1 wist binnen te komen met een zak geld. In die tijd waren er veel teams wanhopig om geld en dus kon je met een grote zak knaken al snel een weg richting het hoogste podium van de autosport vinden. Eén van de mannen die dat lukte, was Jean-Denis Deletraz. De Zwitserse rijder wist zichzelf voor de slotrace van het seizoen in te kopen bij het team van Larrousse. De Grand Prix van Australië van 1994, die bekendstaat wegens het verhitte titelgevecht tussen Michael Schumacher en Damon Hill, zag ook hoe Delatraz in zijn bolide maar liefst negen seconden per ronde langzamer ging dan de mannen die om de titel streden.

Ironisch genoeg werd Deletraz die race wél op de bon geslingerd wegens het te hard rijden. Je kunt het al raden: dat gebeurde in de pitstraat. Uiteindelijk moest hij later in de race de strijd staken, terwijl hij maar liefst tien ronden achterlag op de kopmannen. Ongelofelijk maar waar: het bleef niet bij die ene race voor de Zwitser. In 1995 kreeg hij nog eens de kans bij het team van Pacific. Ook daar liep het weer helemaal in de soep voor de trage coureur. Tijdens de race in Portugal kwalificeerde hij op maar liefst twaalf seconden van polesitter David Coulthard. Na vijf races had men genoeg gezien en verdween Deletraz definitief van het toneel.

We sluiten het lijstje af met de man die indirect en onbewust verantwoordelijk was voor de allereerste wereldtitel van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Nicholas Latifi ontpopte zich al snel tot het lachertje van de grid in zijn tijd bij Williams. De man die wegens zijn financiële middelen bij het team van Williams wist binnen te komen, wist in zijn twee jaar bij het team zelden te imponeren. Toegegeven: met George Russell en Alex Albon had hij twee teamgenoten van topformaat, waartegen het geen schande is om het onderspit te delven.

Toch reed hij wel constant onder het gewenste niveau en uiteindelijk werd hij tijdens de Grand Prix van Italië wel behoorlijk voor schut gezet door Nyck de Vries. Met slechts negentig minuten training achter de kiezen liet de Nederlander zien dat er wel degelijk wat in de Williams zat op het circuit van Monza door punten te scoren, terwijl Latifi zoals gewoonlijk ver achter in het veld rondreed. Uiteindelijk besloot de leiding van Williams dan ook dat het welletjes geweest was met de Canadees en men verving hem door Logan Sargeant.