Dinsdag 13 december 2022 16:58

Het was een enerverende dag in het Formule 1-landschap. In hoog tempo werden er door het ene na het andere team aankondigingen gedaan over de komst of het vertrek van teambazen, maar welke formatie heeft het meeste baat gehad bij deze stoelendans?

Alfa Romeo wierp het eerste domineessteentje omver door om 09:00 uur Nederlandse tijd aan te kondigen dat Fred Vasseur zijn taken als teambaas en CEO van de Sauber Group neer gaat leggen. Nog geen half uur later bevestigde Ferrari vervolgens de overstap van Vasseur, om bij de Italiaanse grootmacht de rol van teambaas over te nemen van Mattia Binotto vanaf januari 2023. Hierna bleef het een kleine twee uur stil, maar toen was het de beurt aan McLaren en opnieuw Alfa Romeo.

Stoelendans

McLaren kondigde aan dat Andreas Seidl zijn taken als teambaas na dit jaar neer gaat leggen. Tegelijkertijd deed Alfa Romeo de aankondiging dat Seidl bij de Sauber Group de functie van CEO gaat bekleden, maar niet die van teambaas. Die vacature staat nog open. Andrea Stella is per direct ingetreden als teambaas bij McLaren, waarmee hij dus de opvolger van Seidl wordt. Maar welk team heeft de beste slag geslagen in deze opvallende plotselinge stoelendans? Neem deel aan onderstaande poll en schroom het niet je mening te ventileren in de comments!