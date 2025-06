De Grand Prix van Oostenrijk gaat om 15:00 uur van start op de Red Bull Ring. Max Verstappen vertrekt vanaf P7. Lando Norris is de polesitter. Charles Leclerc en Oscar Piastri starten achter hem. Wat gaat er allemaal gebeuren in Spielberg? Mis niks in ons liveblog.

