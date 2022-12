Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 15:15

Nico Rosberg is van mening dat zijn rivaliteit in 2016 met Lewis Hamilton moeilijker was dan die van Max Verstappen afgelopen jaar, omdat de Nederlander door iedereen binnen Red Bull Racing als duidelijke nummer één wordt gezien.

Rosberg en Hamilton werkten in hun jongere jaren zij aan zij de verschillende klassen in het racen af, waardoor er een goede vriendschap tussen de twee ontstond. In 2013 werden ze uiteindelijk zelfs teammaten bij het Formule 1-team van Mercedes, maar daar begon de stemming langzaam om te slaan. Met de introductie van de hybride-motoren in 2014 domineerde Mercedes in de koningsklasse, waardoor Rosberg en Hamilton eigenlijk alleen elkaar hadden als concurrent voor het wereldkampioenschap.

Titelstrijd 2016

Hamilton zegevierde in 2014 en 2015, maar in 2016 trok Rosberg aan het langste eind. De Duitser verraste vervolgens vriend en vijand door enkele dagen na zijn wereldtitel bekend te maken dat hij een punt achter zijn loopbaan zette. Dat jaar liepen de spanningen tussen de twee kemphanen regelmatig ontzettend hoog op. Zowel op als naast de baan werden er spelletjes gespeeld, en al met al zou deze strijd de boeken ingaan als één van de meest verhitte duels om het wereldkampioenschap uit de geschiedenis van de Formule 1.

Verstappen X Hamilton

Verstappen vocht in 2021 ook een zinderende strijd met Hamilton uit, al had de Nederlander het volgens Rosberg wat makkelijker dan hijzelf in 2016: "Bij ons moest het team neutraal blijven tussen Lewis en mij", vertelt hij tegenover La Gazetta Dello Sport. "Er hing een rare sfeer binnen het team omdat er overduidelijk een rivaliteit werd uitgevochten binnen onze garage. Ik was in isolatie op één van de belangrijkste momenten uit mijn carrière. Het zou makkelijker moeten zijn voor Verstappen, omdat hij door iedereen als de eerste coureur wordt gezien. Bij Red Bull is de sfeer rustiger", klinkt het.