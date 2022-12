Van der Garde maakt rentree in WEC met United Autosports

Jan Bolscher

Donderdag 8 december 2022 13:54

Giedo van der Garde maakt in 2023 zijn rentree in het FIA World Endurance Championship. De 37-jarige coureur komt op het Portugese Portimão en het Italiaanse Monza in actie namens United Autosports.

Van der Garde schuift vandaag de dag regelmatig als analist aan bij de Nederlandse tak van Viaplay, maar houdt er zelf ook nog altijd een bomvolle raceagenda op na. Enige tijd geleden maakte de voormalig Formule 1-coureur bekend dat hij zijn contract bij TDS Racing met een jaar heeft verlengd. Daar zal hij in 2023 zeven races voor zijn rekening nemen in het ISMA-kampioenschap. Ook stapt hij achter het stuur tijdens de 24 uur van Daytona, waar onder andere Rinus VeeKay aan deel zal nemen.

Van der Garde stapt in bij United Autosports

United Autosports is opgericht door voormalig coureur Richard Dean en Zak Brown, de CEO van het Formule 1-team van McLaren. Van der Garde kruipt achter het stuur van de auto met startnummer 23, met Oliver Jarvis en Jos Pierson als teammaten. Hij vervangt tijdens deze twee races Tom Blomqvist. De Britse Nieuw-Zeelander heeft dan andere verplichtingen in het ISMA.

"Ik kijk er echt naar uit om met United Autosport te rijden, ik ken ze al lange tijd", vertelt Van der Garde. "Ze hebben altijd vooraan gereden en we hebben een aantal mooie gevechten in het WEC gehad. Het is ook een eer om met Jon Pierson te racen. We zullen teammaten worden in het IMSA-kampioenschap en doen het nog eens in Portimão en Monza", klinkt het.