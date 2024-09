Wie wel eens naar de Formule 1 kijkt, is het ongetwijfeld wel eens opgevallen dat de coureurs tijdens het rijden niet aan een versnellingspook zitten te trekken. De bolides in de koningsklasse schakelen echter ook niet automatisch. Hoe zit dat?

De Formule 1 is een ontzettend technische sport. Dat het hard gaat weten de meeste mensen wel, en dat Formule 1-auto's op vrijwel ieder circuit waar ze ooit hebben rondgereden het baanrecord in handen hebben, is ook geen geheim. Maar hoe deze auto's precies werken, is voor mensen die minder interesse hebben in de technische kant van het verhaal, vaak een beetje een mysterie. Zo is een veelvoorkomende misvatting over de koningsklasse dat er vaak wordt gedacht dat de auto's ofwel automatisch zijn, ofwel handgeschakeld. En in feite is geen van beide waar.

Artikel gaat verder onder video

Is een Formule 1-auto handgeschakeld of automatisch?

De versnellingsbakken die in de Formule worden gebruikt zijn semiautomatisch. Er is namelijk input van de coureur nodig om van versnelling te wisselen, maar het enige wat de rijder doet, is op een 'flipper' achter het stuur drukken. Hedendaagse Formule 1-auto's hebben dus een koppeling, handmatig verwisselbare versnellingen en een koppelingshendel. Maar er is geen koppelingspedaal of een versnellingspook met het welbekende H-patroon.

Versnellingsbak Williams F1-team, 2024

Hoe schakelen Formule 1-coureurs?

In de Formule 1 wordt de versnellingsbak dan ook volledig bestuurd via het stuurtje. De coureurs beschikken over zowel aan de linkerkant als de rechterkant van het stuurtje over een pedaal, waarmee omhoog en omlaag geschakeld kan worden. In totaal zijn er acht versnellingen. Op het stuurtje zit ook een koppelingshendel. Deze hoeven de coureurs alleen te gebruiken bij het uit stilstand wegrijden en bij het stoppen van de auto. Tijdens het schakelen, hoeft de coureur dus niets met de koppeling te doen. Deze koppelingshendel zit vaak aan de achterkant van het stuurtje, waardoor je bij de start vaak ziet dat de rijders het stuur een beetje op een vreemde manier vasthouden.

De achterkant van het F1-stuurtje van Red Bull, met links en rechts de 'flippers'.

Heeft een Formule 1-auto een koppeling?

In onderstaande video kan je goed zien hoe Lewis Hamilton bij de start van de race zijn linkerhand op de bovenkant van zijn stuurtje houdt om de koppeling te bedienen.

Lewis Hamilton's overtake on Pérez, Baku 2021 https://t.co/6u9ALp5zGJ pic.twitter.com/o0wHyIWV2I — 𝒊𝒓𝒊𝒅𝒐¹̷ blue sky fixado (@iridoKirigiri) December 4, 2023

Versnellingsbak Formule 1-auto

Klinkt als een automaat, maar dat is het niet. In de Formule 1 wordt namelijk geen gebruik gemaakt van de transmissie met een dubbele koppeling die je vaak ziet bij sportwagens en raceauto's in lagere klassen. In plaats daarvan wordt er slechts een enkele meerplatenkoppeling van koofstof gebruikt, met een sequentiële versnellingsbak. Waar straatauto's een zogeheten gesynchroniseerde versnellingsbak hebben, maken ze in de Formule 1 gebruik van sequentiële versnellingsbakken die met behulp van de Engine Control Unit (ECU) binnen een milliseconde kunnen schakelen. Bij een sequentiële versnellingsbak ligt het schakelpatroon in een rechte lijn. Een gesynchroniseerde versnellingsbak heeft schuine vertanding

Zo schakelt een Formule 1-coureur

In het kort: een Formule 1-auto heeft twee voetpedalen voor het gas geven en het remmen. Links is gas, rechts is remmen. De versnellingsbak wordt via het stuurtje bestuurd en is dus semiautomatisch. Links en rechts op het stuur zit een hendeltje. Met links ga je een versnelling omlaag, met rechts een versnelling omhoog. In totaal zijn er acht versnellingen. De koppeling zit vaak aan de boven- of achterkant van het stuur en wordt alleen gebruikt bij het uit stilstand wegrijden of het stoppen van de auto. Er is geen koppelingspedaal of versnellingspook. De Formule 1 maakt gebruik van gesynchroniseerde versnellingsbakken, wat betekent dat het schakelpatroon in een rechte lijn ligt.

Gerelateerd